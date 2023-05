Mahmood canta “Imagine” all’Eurovision 2023 e incanta tutti

NEWS

Debora Parigi | 13 Maggio 2023

eurovision 2023

Bellissima esibizione per Mahmood all’Eurovision 2023 fuori gara in veste di ospite. La sua versione di “Imagine” ha emozionato

L’esibizione di Mahmood all’Eurovision 2023

In occasione della Finale dell’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool, in onda sabato 13 maggio, sul palco non c’è spazio solo per i cantanti in gara. Infatti, nell’attesa delle votazioni, ci sono anche esibizioni di tanti ospiti importanti. Tra questi il nome di Mahmood.

Il cantante è stato all’Eurovision in gara per ben due volte. La prima ha portato, con molta emozione, il suo brano Soldi con quale aveva vinto il Festival di Sanremo. E poi è tornato lo scorso anno, ma in coppia con Blanco, cantanto Brividi.

Come detto Mahmood è tornato anche per l’Eurovision 2023, ma in veste di ospite invitato dalla BBC. È la prima volta che un italiano si esibisce fuori gara a un Eurovision non organizzato in Italia. Insomma un grande orgoglio per l’Italia che si prende dei bei riconoscimenti in questo senso. Per l’occasione l’artista si è esibito con Imagine accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra aprendo un’esibizione corale chiamata “The Liverpool Songbook”. Ecco di seguito un estratto della sua splendida esibizione:

Mahmood ha la straordinaria capacità di portarti nel suo mondo quando lo senti cantare, ha dato ancora più sfumature a una canzone già così perfetta. Pura magia. #Eurovision2023 #ESCita pic.twitter.com/gawy7S6znB — mari (@amaricord) May 13, 2023

Davvero una bella performance che ha ricevuto l’applauso di tutti i presenti e ha davvero emozionato. Potete seguire la diretta dell‘Eurovision sul sito di RaiPlay.