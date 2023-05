Eurovision 2023, il gruppo della Croazia fa impazzire ancora il pubblico restando in mutande

NEWS

Debora Parigi | 13 Maggio 2023

eurovision 2023

Grandi applausi e pubblico impazzito per i Let 3, il gruppo della Croazia che all’Eurovision è rimasto in mutande

L’esibizione della Croazia all’Eurovision 2023

Tra gli artisiti arrivati in Finale all’Eurovision 2023 che suscitano tanta curiosità ci sono i Let 3. Si tratta del gruppo che rappresenta la Croazia e che proprio in patria fa tanto scalpore ed è molto apprezzata.

La canzone che hanno portato in gara è la più politica di tutte quelle presenti e parla della stupidità della guerra, andando contro tutti i dittatori che hanno scatenato conflitti. E infatti la loro esibizione viene guardata con grande fascino.

Come è successo anche nella prima semifinale a cui hanno preso parte, nella loro performance hanno mostrato una scenografia che rappresenta appunto il testo della loro canzone. Quindi sono passate una serie di immagini di dittatori appunto.

E come accaduto la scorsa volta, anche per la Finale dell’Eurovision 2023 il gruppo della Croazia, i Let 3, sono finiti in mutande sul palco di Liverpool. Questo outfit è un chiaro riferimento al film Arancia Meccanica.

I Let 3, comunque, sono stati molto apprezzati sia per il testo della canzone, il significato e la stessa esibizione andata in scena. Tra l’altro abbiamo una grande curiosità su di loro. Nel 1997 hanno pubblicato un CD completamente vuoto vendendo comunque 350 copie.

