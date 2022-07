1 La gaffe di Mahmood

Sono stati mesi molto intensi gli ultimi per Mahmood. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Blanco infatti il cantante non ha avuto un attimo di relax. Il duo infatti ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022, che quest’anno si è svolto a Torino. Nonostante i due artisti non abbiano trionfato, entrambi possono dichiararsi estremamente soddisfatti del risultato portato a casa. Contemporaneamente alla kermesse musicale, Alessandro ha anche dato il via al suo tour, a sostegno del suo ultimo album Ghettolimpo. Nelle ultime settimane così il cantante di Soldi ha girato l’Italia intera, incontrando il suo pubblico dopo due anni di pandemia.

Come se non bastasse tra pochi giorni partirà anche la leg estiva della tournée, e numerosi saranno gli appuntamenti live che attendono l’artista. In questi giorni dunque Alessandro ne sta approfittando per ricaricare le energie, e si sta godendo qualche giorno di mare in totale relax. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio mentre si trovava al mare Mahmood è stato fermato da una fan che gli ha chiesto un selfie come ricordo. Il cantante ha così accettato di scattare una foto, tuttavia dopo aver preso il telefono ha fatto cadere lo smartphone in acqua! La gaffe naturalmente non è passata inosservata e in queste ore le foto del momento hanno fatto il giro del web.

Ale sì bell' e bravo e ti si ama, non so però se la proprietaria del telefonino ti ha amato così intensamente quando le hai fatto cadere in acqua il cellulare 😅📱🌊😂@Mahmood_Music pic.twitter.com/Vwd4BiR3EF — Clara (@MariaclaraPra) July 5, 2022

Qualche settimana fa intanto si era mormorato che Alessandro e Blanco avessero litigato. Tuttavia poco dopo è arrivata la replica dei due cantanti. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.