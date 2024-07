Nel corso della nuova puntata di Battiti Live, ad arrivare sul palco è stato Mahmood. Al termine della sua esibizione, il cantante ha insegnato a Ilary Blasi la coreografia di Ra ta ta e la scenetta ha fatto sorridere il pubblico.

Mahmood spiega la coreografia a Ilary Blasi

Sono settimane intense queste per Mahmood. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanrmeo con Tuta Gold, il cantante ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Nei letti degli altri, che ha iniziato a scalare le classifiche. Contemporaneamente il giovane artista ha dato il via al suo tour europeo, che ha registrato numerosi sold out. Di recente per di più è partita la leg italiana, che durerà ancora per diverse settimane. Numerosi infatti gli appuntamenti in programma, durante i quali non mancheranno le sorprese e le emozioni.

Il cantante nel mentre, dopo che Tuta Gold è risultato essere il singolo più ascoltato nei primi sei mesi dell’anno, ha anche rilasciato la sua nuova canzone, Ra ta ta, che sta facendo ballare e cantare tutto il pubblico. Proprio in questi giorni Alessandro sta anche partecipando a diverse kermesse musicali e proprio ieri è andata in onda su Canale 5 la puntata di Battiti Live di cui è stato ospite.

Sul palco così Mahmood ha presentato la sua Ra ta ta, ma al termine dell’esibizione è accaduto qualcosa di inaspettato che ha fatto sorridere il pubblico e il web. Il cantante infatti ha insegnato a Ilary Blasi, su richiesta della conduttrice stessa, la coreografia della canzone. Con la sua solita ironia però la presentatrice, trovando il balletto non semplicissimo, ha affermato: “Se ciao core”.

questo video di Mahmood che insegna a Ilary Blasi la coreo di Ra ta ta mi sta mandando al creatoreeeee pic.twitter.com/CTokU1NZOv — Francesca 🌼 (@_cielodiperle) July 9, 2024

Il momento ha fatto divertire tutti i telespettatori e il video ha così fatto il giro del web. Il cantante nel mentre sta continuando a concentrarsi sulla sua carriera e nelle prossime settimane potrebbero arrivare altre sorprese per tutti i fan.