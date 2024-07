In queste ore Mahmood ha postato sui social un tenero video nel quale lo vediamo ballare la coreografia del nuovo singolo Ra Ta Ta insieme ai suoi cugini.

Il video postato da Mahmood fa il giro del web

Uno degli artisti del momento è senza dubbio Mahmood. Il cantante, da anni nel cuore del pubblico, sta dominando il 2024 e di certo questi sono stati mesi incredibili per lui. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con Tuta Gold, l’artista ha pubblicato il suo nuovo atteso album di inediti, Nei letti degli altri, che in breve ha scalato le classifiche. Contemporaneamente Alessandro ha anche dato il via al tour europeo, che ha registrato sold out su sold out. In queste settimane è invece partita la leg italiana, che andrà avanti per tutta l’estate, e non solo.

Pochi giorni fa nel mentre è arrivato l’ennesimo traguardo per il cantante. Tuta Gold è infatti risultato essere il singolo più ascoltato sulle piattaforme streaming in questi primi sei mesi del 2024. Grande successo dunque per l’artista, che negli ultimi giorni si è goduto anche una breve vacanza in Sardegna.

Mahmood è infatti volato a Orosei, dove ha riabbracciato parte della sua famiglia. Ma non solo. Sui social è infatti spuntato un video in cui vediamo Alessandro ballare la coreografia del nuovo singolo Ra Ta Ta insieme ai suoi cugini e ovviamente la clip ha fatto in breve il giro del web, facendo emozionare tutti i fan, e non solo.

Solo qualche mese fa, nel corso di un’intervista con La Nuova Sardegna, il cantante ha parlato delle sue origini sarde e in merito ha affermato: “A livello tecnico io sono nato al Mangiagalli di Milano, ma quando mi dicono che sono sardo io ne sono felicissimo. Mia mamma è di Orosei e tra di noi parliamo in sardo. Tutte le estati le passo in Sardegna da sempre. Diciamo che sono un sardo acquisito per origine”.