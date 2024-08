Durante una sua tappa in Calabria Mahmood ha ricevuto del cibo in regalo da un suo fan. Ecco il video con la reazione

Ieri sera Mahmood è stato protagonista di un momento molto divertente al suo concerto quando un fan gli ha detto di avergli portato del cibo in regalo. Ecco la reazione del cantante.

La reazione di Mahmood al regalo di un fan

Per tutti i suoi fan Mahmood e senza ombra di dubbio una delle persone più divertenti che possano esistere. Molto spesso suoi concerti, oltre che di buona musica, sono anche carichi di allegria.

Basti ricordare per esempio quella volta in cui ha giocato a ‘carta, forbice, sasso’ con un fan tra il pubblico per decidere il brano da cantare. A tutto ciò si è aggiunta anche una gaffe che gli ha fatto cantare, almeno all’inizio, la canzone sbagliata per poi rimettersi sulla strada giusta grazie all’aiuto del pubblico.

Nella serata di ieri Mahmood si è esibito in concerto in Calabria e in tantissimi lo hanno accolto tra urla e applausi. A un certo punto ha adocchiato il cartello di un fan, il quale lo ha informato che due anni prima gli aveva portato un disegno mentre questa volta gli ha voluto regalare del cibo.

Mahmood appena sente parlare di cibo e si tocca la pancia 🤝🏻 pic.twitter.com/ATxE1Fkmzr — Cicatrice di Inuyasha ⚔️🌼 (@Forever11Sugar) August 24, 2024

Nel video qui sopra possiamo vedere la divertente reazione del cantante che si tocca la pancia. Nei secondi successivi scopre che il fan gli ha portato della ‘nduja dentro una borsa frigo: “Ma nella borsa frigo te la sei messa? Come si fa? Altrimenti si scalda! Ma come, mi dai la borsa frigo? Me la regali? Sono 700 grammi di ‘nduja“.

Una reazione che ha ricevuto l’acclamazione da parte del pubblico lì presente e anche sui social. Non è la prima volta questa che riceve del cibo in regalo, per esempio anche in Sicilia ha avuto come dono un cabaret di cannoli siciliani, che si è fatto portare sul palco in quell’esatto momento. Chissà quali altre divertenti sorprese ci riserveranno i prossimi concerti.