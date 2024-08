In questi ultimi giorni un naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi si è confessato affermando di aver avuto un passato difficile e ha raccontato di quando ha vissuto in mezzo a una strada.

Il retroscena sul naufrago de L’Isola dei Famosi

Ormai ci siamo lasciati alle spalle L’Isola dei Famosi e tutti i suoi protagonisti. Sono passati mesi da quando è terminata l’edizione capitanata da Vladimir Luxuria, ma ancora si parla dei suoi protagonisti e in queste ore uno di loro ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno colpito i social.

LEGGI ANCHE: Mahmood, la reazione tutta da ridere quando un fan gli regala (quasi) un chilo di ‘nduja al suo concerto – VIDEO

La rivista Vero, come riporta anche Isa e Chia, ha condotto un’intervista a Daniele Radini Tedeschi. In molti se lo ricorderanno per aver avuto vita breve all’interno del reality e anche per alcuni suoi scontri con Joe Bastianich. In questo caso, però, vogliamo raccontarvi la sua storia, ovvero del periodo in cui aveva appena 20 anni:

“Avevo circa vent’anni quando a Roma, ero in Piazza Trilussa, incontrai una ragazza. Oggi la definirebbero negativamente una punkabbestia. Abbiamo iniziato a parlare e poi è nata una frequentazione.

In quei pochi mesi dormivo per strada o sulle panchine. La storia è finita perché a un certo punto quella libertà senza limiti mi ha iniziato a spaventare e così ci siamo separati”.

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha poi proseguito rivelando che quel periodo lo ricorda con molta tristezza. Tempo dopo è venuto a sapere che quella ragazza era venuta a mancare ma non la dimenticherà mai: “Le sarà sempre grato, averla conosciuta mi ha fatto ritrovare il senso della vita“.

LEGGI ANCHE: Annalisa confessa le difficoltà avute dopo Amici: “Le cose non andavano bene, ero in crisi”

Un racconto molto toccate che sicuramente ha colpito molti utenti che hanno letto la sua storia. Parlando infine de L’Isola ha replicato alle tante critiche che gli hanno mosso gli spettatori: “Ho voluto portare in quel microcosmo le regole che osservo nella vita“.