È successo tutto così velocemente! Michele Zarrillo si trovava in Calabria per un concerto, ma si è dovuto fermare per una rissa tra fan!

È vero che durante i concerti può succedere di tutto, ma qui forse si è esagerato un po’ troppo! Durante il live del noto cantante Michele Zarrillo, in Calabria, è scoppiata una rissa tra fan e l’artista è stato costretto a fermarsi e interrompere tutto: “Io così non riesco”.

Rissa tra fan durante il concerto di Michele Zarrillo

I concerti sono uno di quei momenti di unione tra fan, dove ci si ritrova, si canta insieme a squarciagola con amici o anche con persone conosciute sul momento. Insomma, dovrebbe essere sempre un momento di festa, ma capita anche si possa trasformare in altro, come accaduto a un noto cantante italiano come Michele Zarrillo.

Il noto cantautore si trovava in Calabria per una serata live, di questo tour estivo che ha toccato diverse località italiane da nord a sud. Ebbene, durante la serata è accaduto l’impensabile. Michele Zarrillo si trovava sul palco a cantare “Mani nelle mani”, uno dei suoi più celebri successi. Improvvisamente però si è verificato l’imprevisto!

A un certo punto due fan hanno cominciato a litigare animatamente ed è scoppiata una rissa! Ovviamente dal palco Michele Zarrillo ha visto tutto e non è riuscito proprio a proseguire la sua esibizione. L’artista ha avuto infatti la necessità di fermarsi e aspettare prima di tornare a cantare nuovamente. Non prima però di aver detto la sua a riguardo. Queste le parole dette dal cantante non appena si è accorto di quello che stava succedendo davanti ai suoi occhi:

”No scusate, però io non riesco, così non riesco. Qui c’è gente che sta discutendo, stanno litigando, non riesco così, non ce le faccio a cantare così a cantare le cose d’amore sentendo litigare“.

Fortunatamente l’episodio dopo poco tempo e Michele Zarrillo ha potuto riprendere a cantare e a portare a termine al meglio il suo concerto.