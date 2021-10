1 Damiano dei Maneskin sommerso dalla critiche

Sono stati mesi di grande successo gli ultimi per i Maneskin. Come è noto infatti dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest 2021, la band ha iniziato a scalare le classifiche mondiali, ottenendo un riconoscimento dietro l’altro. Inaspettatamente infatti il gruppo è diventato noto anche in America e ha superato artisti del calibro di Justin Bieber, Olivia Rodrigo e Taylor Swift. Contemporaneamente Damiano e gli altri membri hanno iniziato a girare l’Europa con una serie di show in diversi festival, dove il pubblico è letteralmente impazzito.

La band nel mentre ha annunciato anche le date del primo tour europeo, che ha registrato il tutto esaurito in pochissimi minuti. In più i quattro artisti hanno appena rilasciato il loro nuovo singolo, Mammamia, che anticipa il prossimo album di inediti.

In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Un fan infatti ha avuto la possibilità di incontrare i Maneskin, e a quel punto il ragazzo ha deciso di cantare l’ormai hit Beggin alla band. A non passare inosservata tuttavia è stata proprio la reazione di Damiano David, che non è piaciuta ai più. A quel punto il cantante è finito nel mirino del web, e diversi utenti l’hanno duramente attaccato.

can you imagine having the BALLS to sing beggin (of all things????) to damiano 💀 pic.twitter.com/j7Itmyic7C — måds✨ (@ficklesimp) October 19, 2021

Nel mentre la band si gode l’attuale successo e il nuovo singolo Mammamia è ai vertici delle classifiche. Proprio nel brano sembrerebbe esserci una palese frecciatina ai francesi, che qualche mese fa hanno accusato proprio Damiano di aver fatto uso di droghe. Rivediamo cosa è accaduto e il verso di Mammamia che non è passato inosservato.