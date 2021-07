1 Nuovo traguardo per i Maneskin

Da quando hanno vinto il Festival di Sanremo 2021, il successo dei Maneskin è stato inarrestabile. Come sappiamo infatti la band di diritto ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2021, e anche in questa occasione si è esibita con Zitti e Buoni. Gli ex protagonisti di X Factor hanno così dominato la kermesse, portando l’Italia alla vittoria della manifestazione dopo oltre 30 anni. Da quel momento per Damiano David e gli altri membri si sono aperte le porte del mondo intero. I musicisti infatti hanno iniziato a scalare, con i loro brani, le classifiche musicali non solo italiane ed europee, ma anche quelle americane, superando artisti del calibro di Taylor Swift, Justin Bieber e Olivia Rodrigo.

La musica della band è arrivata anche fino alle orecchie di Miley Cyrus, al punto che l’amata pop star ha anche iniziato a seguire il gruppo su Instagram. In molti dunque attendono già una collaborazione tra l’ex act Disney e i quattro artisti, e non è da escludere che nei prossimi mesi possa arrivare un feat. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta già facendo discutere il web.

I Maneskin infatti hanno raggiunto un nuovo traguardo, superando nientemeno che Billie Eilish, una delle artiste del momento. La band infatti si è classificato al 15esimo posto degli artisti più ascoltati al mondo, con ben 49.092.466 ascoltatori, classificandosi avanti alla cantante che invece si trova al 16esimo posto con 48.727.120 ascoltatori! Grande soddisfazione dunque per gli ex concorrenti del talent show di Sky, che al momento si stanno godendo questo importante momento.

Nel mentre qualche giorno fa a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Victoria De Angelis, che secondo alcuni pettegolezzi avrebbe subito una molestia da parte di un fan durante il soggiorno in Germania. Rivediamo cosa sarebbe accaduto e le parole della bassista, che sui social ha fatto chiarezza su quanto sarebbe successo.