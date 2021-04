C’è un nuovo membro nei Maneskin? Spunta un ragazzo mai visto prima sull’account ufficiale

1 Il quinto componente dei Maneskin

Oggi sull‘account ufficiale Instagram dei Maneskin è stata postata una foto del gruppo. Fin qui niente di strano se non fosse che nella foto c’è un quinto membro. La band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo è infatti composta da 4 elementi. Chi è quindi questo quinto ragazzo? Un nuovo componente? I Maneskin devono annunciare qualcosa?

Nessuna novità, nessun nuovo componente, ma un semplice scherzo, una presa in giro. E per capirlo bisogna tornare a ieri sera, alle 23.45 su Rai 2, per la precisione, quando i Maneskin sono stati ospiti del programma satirico Una pezza di Lundini. Lo show di Valerio Lundini è ritornato proprio ieri in onda su Rai 2 con la seconda stagione e la band è stata protagonista di un siparietto divertente. Si sono infatti presentati in cinque e lo stesso Lundini ha fatto delle battute su di loro.

Chi non segue Lundini e i suoi show probabilmente non trova niente da ridere in tutto questo o trova le battute di cattivo gusto. In realtà la comicità di Valerio è considerata, da chi lo segue, geniale, poiché riporta tutto quello che molto spesso accade in TV nei vari programmi tra gaffe e uscite che piacciono poco al pubblico.

Insomma non c’è nessun nuovo membro nei Maneskin, almeno per il momento, ed è stata solo una scenetta per ridere.

