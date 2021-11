La presentazione dei Maneskin agli AMAs

I Maneskin, dopo gli MTV EMA, sono stati ospiti agli American Music Awards (abbreviati in AMAs) negli Stati Uniti. Partecipavano, infatti, all’interno della categoria “Canzone del momento“. In questo caso, purtroppo, però, non hanno vinto. Infatti il premio è andato a Megan Thee Stallion con il brano “Body“. Oltre alla gara, inoltre, il gruppo italiano ha potuto avere l’occasione di esibirsi ancora una volta a livello internazionale sul palco dell’evento con la canzone Beggin’, cover della hit rock.

Dopo aver partecipato a X Factor e vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest nel 2021 non si sono più fermati. La loro ascesa, infatti, sta continuando e il popolo italiano non potrebbe essere più orgoglioso di loro. Come dicevamo, ad ogni modo, la band ha calcato il palco degli AMAs, ma prima di entrare sono stati presentati da Cardi B. Come vediamo anche nel video qui sotto, infatti, la 29enne li ha introdotti adottando vari cliché affibbiati agli italiani da anni. La vediamo, quindi, seduta a un tavolo apparecchiato con una tovaglia a quadri bianchi e rossi. Sopra, inoltre, notiamo un piatto di spaghetti con le polpette e un fiasco di vino, mentre accanto a lei un uomo suona il violino.

Le opinioni degli utenti di Twitter si sono sprecate. Tanti non hanno per nulla apprezzato la presentazione dei Maneskin. C’è, infatti, chi dice: “Imbarazzante” oppure ancora “Comunque niente da fare. Lo stereotipo dell’Italia pizza, spaghetti e mandolino non ce lo cacceremo mai“. Altri, poi, hanno aggiunto: “Gli americani non si smentiscono mai” e ancora “Dovremo presentare gli americani con patatine e hamburger in futuro“. Ma non finisce qui.

Anche Nicola Savino e Linus, a Deejay Chiama Italia, sono stati tra quelli che hanno espresso la loro opinione non positiva verso questa gag ricca di cliché. Andiamo, perciò, a vedere le loro parole. Continuate a leggere…

Le opinioni di Linus e Nicola Savino

Andiamo, quindi, ora a leggere le dichiarazioni di Linus e Nicola Savino come riportate anche da un video presente sul sito Deejay.it:

I Maneskin hanno cantato. La cosa meravigliosa è che la serata era presentata da un personaggio che noi in Italia forse non abbiamo. Potremmo dire forse la Lamborghini? Un po’ la Cardi B italiana. Però, forse, per educazione famigliare, forse perché in Italia non abbiamo il coraggio di andare oltre certi standard, la Lamborghini non avrebbe il coraggio di presentare i Maneskin in questa maniera.

A questo punto viene mandato in onda e fatto sentire il filmato in questione. Savino ha commentato: “Da italiano un po’ mi offendo, sinceramente“. Linus, dal canto suo ha aggiunto:

Posso dire una cosa? Mi permetto di dire ai Maneskin che sarebbe il momento di riuscire a ottenere lo stesso successo o la stessa attenzione superando le barriere del folklore. Agli americani piace tanto questa cosa. Come se noi fossimo un popolo di rimbambiti. Che un pochino, magari, è anche vero… Per gli americani è talmente strano che esistano ragazzi italiani, giovani, che fanno rock, belli e coraggiosi, che li premiano per questo. Premiateli per le canzoni non per il look.

I Maneskin diranno qualcosa in proposito? Continuate a seguirci per tante altre news.

