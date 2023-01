I Maneskin conquistano il primo posto in classifica in 7 Paesi con il nuovo album Rush

NEWS

Debora Parigi | 28 Gennaio 2023

Maneskin

Il grande esordio dell’album Rush! dei Maneskin

Venerdì 20 gennaio 2023 è uscito sulle piattaforme fisiche e digitali il nuovo album dei Maneskin, Rush!. Si tratta di un disco attesissimo per i fan della band e per il pubblico musicale a seguito del grandissimo successo dal 2021 ad oggi. Questo infatti è il primo album che fanno uscire dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest che li ha resi famosissimi in tutto il mondo. E ha regalato loro un grande successo anche negli Stati Uniti dove è sempre un po’ difficile sfondare per i non statunitensi.

Dopo la prima settimana di uscita, quindi, arrivano i primi numeri di vendite e quindi le classifiche da tutto il mondo. La band romana può davvero essere felice, perché Rush! ha raggiunto grandissimi traguardi. L’album si è infatti posizionato al primo posto in ben 7 Paesi. Si tratta di Italia, Svizzera, Francia, Giappone, Belgio, Paesi Bassi e Lituania. Sei Paesi europei e uno asiatico.

Ma non finisce qui, perché il disco è nella Top 5 di 10 Paesi. Tra questi ci sono ad esempio Regno Unito, Germania e Finlandia. Per quanto riguarda i Billbord, cioè la chart americana, i risultati saranno resi noti domenica o all’inizio della prossima settimana. Tutto questo va ad aggiungersi alla terza posizione all’interno del Spotify Debut Album nel primo weekend in US e global. E anche all’entrata a 24 ore dall’uscita nella classifica iTunes al primo posto in 20 Paesi (tra cui Italia, Stati Uniti e Francia) e tra i primi 20 in 39 Paesi (tra cui Regno Unito e Giappone entrambi al terzo posto).

Per chi volesse ascoltarti dal vivo, i Maneskin ripartiranno in tour il 23 febbraio 2023 in tutta Europa. In Italia si esibiranno nei più importanti Palazzetti. E concluderanno con quattro date-evento allo Stadio Olimpico di Roma e a San Siro a Milano. Le date sono rispettivamente 20 e 21 luglio, 24 (sold out) e 25 luglio. Inoltre la band sarà ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2023.