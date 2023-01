GF Vip, i fan dell’amicizia Oriana-Giaele hanno scelto per loro un nome vietato ai minori

NEWS

Debora Parigi | 28 Gennaio 2023

GF Vip 7

La ship di Oriana e Giaele del GF Vip si chiama orgia

Ogni anno al GF Vip si creano coppie sia dal punto di vista amoroso che di amicizia. Il pubblico che guarda si schiera quindi sempre. E nel farlo inventa i nomi per queste coppie, le cosiddette ship. I nomi delle coppie sono l’unione dei nomi delle due persone coinvolte.

Quest’anno ad esempio abbiamo gli “incorvassi” (cioè Micol e Tavassi), i “gintonic” (Antonino e Ginevra), i “donnalisi” (Antonella ed Edoardo), i più recenti “oriele” (Oriana e Daniele). Poi ovviamente ci sono i nomi dei fandom dei singoli concorrenti. Ma forse non tutti si sono resi conto del nome particolare che un fandom ha scelto per la coppia (di amiche) per cui fa il tifo.

La coppia in questione è quella formata da Oriana Marzoli e Giale De Donà. Le due ragazze hanno instaurato un fortissimo rapporto di amicizia. Si vogliono molto bene e il pubblico che le sostiene è convinto che questa amicizia possa durare nel tempo anche fuori dal reality. Ma, quindi, come hanno chiamato questa coppia? Non ci crederete, ma il loro nome è “orgia”. E c’è un hashtag su Twitter ricco di commenti e video su di loro.

MIO DI0 GIAELE LEI TI VUOLE COSÌ BENE 🥹🥹



CERCA DI TENERTI STRETTO QUESTO RAPPORTO PERCHÈ HA LE BASI PER DIVENTARE QUALCOSA DI IMPORTANTE PURE FUORI



❤️#gfvip #orianistas #oriele #oriana #gioiellers #orgia pic.twitter.com/E7JWTfHQ6p — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) January 28, 2023

Il nome sì è molto particolare perché sappiamo tutti che è una parola che ha un significato ben preciso. E forse è anche per questo che è stato scelto, per far divertire chi guarda e anche le dirette interessate. E infatti questa scelta ha fatto scattare molta ironia sul web. C’è chi ha scritto: “Non poteva essere più appropriato a loro due“. E c’è chi trova assurdo che proprio Oriana e Giaele non sappiamo ancora di questo nome per rappresentarle.

Infatti i fan “orgia” sperano davvero che Giulia Salemi durante la puntata faccia sapere alle due concorrenti del GF Vip che c’è questo nome coniato per la loro ship. E sono sicuri che ne rimarrebbero molto divertite. La cosa divertente sarebbe farglielo sapere con un aereo, rimarrebbero sicuramente spiazzate e anche un po’ confuse.