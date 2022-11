NEWS

Debora Parigi | 15 Novembre 2022

Maneskin

La nomination dei Maneskin ai Grammy 2023

Agli MTV Europe Music Awards 2022 non sono riusciti a portarsi a casa nessun premio. I Maneskin erano infatti nominati come miglior gruppo rock (hanno vinto i Muse). Inoltre il Best Italian Act è andato ai Pinguini Tattici Nucleari che non si aspettavano di vincere. Ma, la delusione (se c’è stata) è durata poco perché ora per la band romana arriva un grande traguardo di cui si parlava già da un mese.

I Maneskin, infatti, hanno ottenuto la nomination ai Grammy 2023! La categoria è Best New Artist (Miglior nuovo artista). Si tratta in pratica degli Oscar della musica, quindi un riconoscimento davvero molto importante. Insomma un altro enorme tassello che va ad aggiungersi ai grandi successi ottenuti da Damiano e i suoi compagni da quando sono arrivati secondi a X Factor.

Come si legge sul sito ufficiale dei Grammy, i nominati in questa categoria sono: Anitta, Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Samara Joy, Latto, Måneskin, Muni Long, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg. Uno di loro vincerà un grammofono d’oro per il debutto sulla scena mondiale. Sempre sullo stesso sito troviamo una scheda di presentazione della band italiana davvero ricca di complimenti e successi raggiunti.

Siamo molto fieri di questo importante riconoscimento. Sono pochi gli artisti italiani che riescono ad arrivare anche solo ad essere nominati ai Grammy. Quindi possiamo immaginare che per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sia una grande emozione questa notizia. Comunque andrà il risultato, la sola nomination è motivo di orgoglio.

La serata della premazione si svolgerà domenica 5 febbraio 2023 a Los Angeles. Vi faremo sapere più avanti come seguirla in TV e in streaming. Ovviamente l’evento andrà in onda mentre in Italia sarà notte. Ma per chi volesse fare le ore piccole, avrà modo di vedere tutto quello che accadrà.