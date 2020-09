Manila Gorio contro il bacio di Mila Suarez ed Elisa De Panicis

La conduttrice trans Manila Gorio si è scagliata pesantemente contro il bacio di Elisa De Panicis e Mila Suarez. Le due, nella serata di ieri, a Venezia hanno infiammato il Red Carpet dandosi un bacio saffico. Il gesto è rimbalzato immediatamente sui social, in cui gli utenti hanno commentato ciò che è successo. Non è stata da meno Manila Gorio che, presente all’evento, ha dichiarato:

“Una manifestazione così importante che dovrebbe dare rilievo a tematiche importanti come la lotta contro l’omofobia e la transfobia. Qui, ci dobbiamo ritrovare sul red carpet due finte lesbiche che si baciano in maniera piuttosto volgare. Solo unicamente per attirare l’attenzione e fare a tutti costi notizia, tutto questo è inammissibile. L’omosessualità e la transessualità sono una cosa seria. Ci sono ancora oggi molti ragazzi e ragazze che soffrono per la loro condizione e vengono derisi e bullizzati.”