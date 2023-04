Manila Grace e NIO Cocktails: cheers to fashion!

sponsor

Redazione | 14 Aprile 2023

Manila Grace e NIO Cocktails: un mix di originalità e moda in occasione del Salone del Mobile. Tutto sulla collaborazione del momento

Nasce la collaborazione tra i due brand per il mese di aprile, collaborazione che vede protagonista la celebrazione del colore. Gli store Manila Grace si preparano ad accogliere le miscele firmate NIO Cocktails. Una collezione di drink innovativi, in un formato pratico, belli da vedere e pronti da gustare, come appena usciti dallo shaker.

Manila Grace e la collaborazione con NIO Cocktails per il Salone del Mobile

La collaborazione NIO Cocktails x Manila Grace sarà protagonista nelle boutique, durante il Salone del Mobile, la manifestazione internazionale punto di riferimento per il settore dell’arredo e del design, per lanciare l’esclusiva Capsule Cocktails di Manila Grace: una selezione di abiti lunghi e colorati, tute intere che si riempiono di pailettes, pronti per occasioni d’aperitivo e cerimonie.

I capi sono proposti in una palette dalle tonalità accese e sgargianti come rosa, magenta, azzurro cristallino e vividi rossi e arancioni. Colori estivi che rispecchiano perfettamente il concept cocktails della collezione e della collaborazione tra Manila Grace e NIO Cocktails.

Un pairing cocktails e colour palette in grado di dare forma alla nuova tendenza in fatto di lifestyle: un modello alternativo e al passo coi tempi, per vivere il mondo della mixology con un twist glamour che solo il brand dei cocktails ready-to-drink sa interpretare. Senza mai perdere di vista il focus sull’originalità, la ricercatezza e la qualità delle materie prime.

Per l’occasione, l’allestimento degli store è studiato ad hoc da Manila Grace e NIO Cocktails con giochi di specchi, preziosi vassoi e pailettes, promuovendo maggiormente la collaborazione che vede coinvolte le boutique e una lista di punti vendita sul territorio nazionale a partire dal mese di aprile.

About NIO Cocktails

NIO Cocktails nasce dall’idea di Luca Quagliano e Alessandro Palmarin di cambiare le abitudini di consumo dei cocktail nel grande pubblico.

Il brand ambisce a diventare il punto di riferimento innovativo nel mondo della mixology, portando i suoi cocktail già mixati di altissima qualità in ogni luogo e occasione.

Agitare, strappare, versare: il concetto di NIO (Needs-Ice-Only) si basa sulla semplicità di un gesto per degustare il proprio cocktail preferito ovunque si desideri, con il massimo della qualità in fatto di ricetta e ingredienti.

I NIO Cocktails portano la firma di garanzia di Patrick Pistolesi, master mixologist italiano e brand ambassador dei marchi più prestigiosi del settore, considerato tra i primi 50 bartender al mondo da World’s 50 Best Bars

