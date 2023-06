NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Giugno 2023

Lo sfogo di Manila Nazzaro

In queste settimane si è a lungo discusso di Manila Nazzaro. Come sappiamo infatti dopo anni d’amore la conduttrice ha annunciato la fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso, tuttavia ancora oggi non è ben chiaro cosa sia accaduto tra i due. Nel mentre però proprio l’ex calciatore è intervenuto per attaccare duramente Manila, accusandola di avere già un altro uomo. Pochi giorni fa come se non bastasse si è mormorato che la Nazzaro stesse frequentando nientemeno che Stefano Oradei e dopo poco i due sono apparsi per la prima volta insieme sui social. Il web nel frattempo ha iniziato ad attaccare ingiustamente la presentatrice, che in queste ore ha letteralmente sbottato su Instagram. Questo lo sfogo di Manila:

“Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e dello sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti. Ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata. Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto, anche se a noi donne questa libertà non viene ne perdonata ne compresa”.

E ancora Manila Nazzaro ha aggiunto:

“Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo. Perché siamo noi donne per prime a non comprendere le altre donne. E ora, se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare ed essere felice fatelo pure, ma sappiate che a perdere saremo sempre solo noi donne, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felici e fiere della nostra forza. Buona vite a tutte”.