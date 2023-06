NEWS

Nicolò Figini | 4 Giugno 2023

GF Vip 7

Negli ultimi giorni Nicole Murgia è stata tirata in ballo nella rottura tra Daniele Del Moro e Oriana Marzoli. Diversi fan, infatti, hanno continuato a mandare all’ex vippona spagnola dei video di Daniele e Nicole insieme dentro la casa del GF Vip 7. Il ragazzo ha fatto sapere che uno dei litigi è dipeso proprio da tutto ciò:

“Con tutta onestà non credo di aver mai fatto nulla, ma lascio il giudizio a voi che avete visto il Grande Fratello in diretta. È sotto gli occhi di tutti che io volevo e cercavo di avere qualcosa con Oriana e non con le altre ragazze. Lasciamo perdere perché sono cose che mi infastidiscono anche solo a parlarne“.

Sappiamo che tra Oriana e Nicole Murgia, nonostante all’inizio si fosse instaurata una sorta di amicizia, non regna grande simpatia. Ieri sera, durante una diretta su Instagram, la Marzoli ha notato che nella chat si stava facendo riferimento all’attrice. Prendendo in mano il telefono, quindi, Giaele ha rivelato: “La Murgia… Io aspetto una sua chiamata da tre settimane“.

Edoardo Tavassi aggiunge: “Però in diretta poi dice che le manchiamo“. A spezzare una lancia a favore della Murgia è stata Micol Incorvaia: “Posso essere l’unica a spezzare una lancia in favore di Nicole? Io la sento spessissimo, l’ho sentita fino al giorno prima di venire qui. No, davvero. Sempre“. Oriana, forse ironizzando, afferma: “Sì, anche io l’ho sentita tre giorni fa“.

A questo punto, come sentiamo dal video qui sotto, Micol aggiunge: “No, davvero. Non è per giocare, ma sempre. La gente non lo sa e ci tengo a ribadire questa cosa. Io ti ho sentita non soltanto due giorni fa ma anche oggi“.

Seguiteci per tante altre news.