L’eliminata del 10 marzo 2022 è Manila Nazzaro

Questa sera, 10 marzo 2022, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Dopo una breve introduzione abbiamo visto Alfonso Signorini fare quattro chiacchiere con i vipponi e poi chiudere il televoto che vede al centro Barù e Manila Nazzaro. Si è passati, quindi, a parlare dell’eliminazione della scorsa settimana di b. Quest’ultima si è confrontata con Lulù, Jessica e Manila. In seguito abbiamo visto un segmento dedicato a Miriana Trevisan e Biangio D’Anelli.

Ecco, quindi, Alex Belli che ha avuto uno scontro con il nipote di Costantino della Gherardesca dopo averlo criticato sui social per un atteggiamento avuto con Delia nei giorni scorsi. Alfonso, successivamente, ha dedicato uno spazio alla storia fatta di forza e coraggio di Manuel Bortuzzo. Arriviamo, quindi, al momento della verità. Signorini fa mettere al centro del salotto della Casa i due concorrenti. Arriva la busta in studio. Il presentatore pronuncia la canonica frase che anticipa il nome dell’eliminato.

Tra Barù e Manila Nazzaro a dover abbandonare per sempre il Grande Fratello Vip è quest’ultima. La showgirl ha salutato tutti i suoi compagni di viaggio. Non triste ma felice di poter ricongiungersi con tutta la sua famiglia, in particolar modo i suoi figli. Andiamo, ora, a vedere le percentuali del televoto. Barù si è salvato con il 62% delle preferenze, mentre l’altra è stata eliminata con il 38% dei voti.

