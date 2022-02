Manila Nazzaro ancora contro Katia Ricciarelli

Nella puntata di questa sera al Grande Fratello Vip 6 abbiamo visto un nuovo scontro tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Il tutto è partito da alcuni video. Alfonso Signorini, infatti, ha mostrato dei filmati riguardanti le nomination della scorsa settimana quando la cantante lirica ha preferito avvantaggiare Davide piuttosto che l’ex amica. In confessionale, poi, vediamo l’altra gieffina ammettere di esserci rimasta male: “Lei non mi cerca, non mi chiede… Lei sa che ho qualcosa ma non le interessa“. La stessa cosa la pensa anche Katia.

Successivamente abbiamo ascoltato Miriana, Jessica e Manila parlare della Ricciarelli: “Secondo me non regge. Lei vorrebbe andare via senza eliminazione. Così sono tutti bravi. Appunto… E allora votiamola. Ormai le carte quelle sono. Ognuno vota chi ritiene i preferiti“. Ritornati in studio, quindi, Alfonso Signorini ha affermato: “Cara Katia, hai scoperto che loro tre si sono messe d’accordo per nominarti“.

A questo punto Manila Nazzaro ha risposto, carica di convinzione, che non era assolutamente vero. Stavano parlando delle nomination in generale. E ha poi continuato: “Katia per me non è nominabile perché è un affetto“. Il conduttore si è un po’ arrabbiato sentendo il discorso della vippona: “No, scusate. Ma non potete dire una cosa e poi in diretta dirne un’altra. Perché non sta in piedi questo. Io chiedo alla regia di rivedere il momento in cui Jessica e Miriana parlano delle nomination. Voglio rivedere quel video“.

Dopo la seconda visione, perciò, Manila ammette che in quel momento si stava effettivamente parlando di Katia. Alfonso ribadisce: “Guardate, a me non me ne frega niente. Voi siete liberissime di votare chi volete, ma non prendeteci per i fondelli. Dovete fare le Sante e poi…“. Per il video completo potete cliccare QUI e andare al minuto 01:05:00 della puntata in questione. Continuate a seguirci per molte altre news.

