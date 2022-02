Il pensiero di Nathaly Caldonazzo su Barù

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip è iniziata con il botto. In attesa dell’ingresso di Alex Belli nella Casa, non è mancato un confronto tra Jessica Selassié e Delia Duran riguardo al loro rapporto con Barù. Se la prima ha ammesso di provare un interesse per lui, la seconda sembra invece volerlo solo provocare. In entrambi i casi, comunque, lui è molto trattenuto. E proprio a proposito dell’esperto di food si è espressa Nathaly Caldonazzo che, senza peli sulla lingua, ha espresso il suo parere.

Nella Casa del GF Vip alle telecamere non sfugge nulla e Nathaly Caldonazzo conversando con alcuni coinquilini e in confessionale ha detto la sua su Barù. Dopo un breve filmato dove si vede parlare con Antonio Medugno, è stato mostrato anche un momento di Nathaly Caldonazzo nel segreto del confessionale. È qui che ha confidato di essere certa di una cosa: a suo avviso Barù non è interessato ad alcuna donna della Casa, bensì agli uomini. Ma ecco le sue parole in merito:

“In realtà lui non ama nessuna. Capace che a lui piacciano gli uomini a questo punto… potrebbe! Ho capito che a Barù le donne non interessano. Per me a Barù piacciono i maschi. Ha altri pensieri ed è innamorato di altre persone qui dentro. Caro Barù a me non me la fai”, ha detto senza mezzi termini Nathaly Caldonazzo.

Nathaly entra a gamba tesa sulla questione Barù… #GFVIP pic.twitter.com/mnoqFPyuR6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2022

Nathaly Caldonazzo, poco dopo, interpellata da Alfonso Signorini non ha saputo dire chi potrebbe essere l’uomo che potrebbe fare al caso di Barù. Così la palla è passata a quest’ultimo che ha sdrammatizzato, facendo il nome di alcuni vipponi, a partire dall’ex coinquilino Giacomo Urtis, con cui ha conservato una bella amicizia. Si è trattato ovviamente di battute per stemperare il momento e non appesantire il tutto.

Questo quindi il pensiero di Nathaly Caldonazzo che ha diviso in parte il web. Voi che ne pensate? Continuate a seguirci per altre news!

Novella 2000 © riproduzione riservata.