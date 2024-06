NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Giugno 2024

Isola dei Famosi

Manila Nazzaro arriva a L’Isola dei Famosi per fare una bellissima sorpresa alla sua grande amica Matilde Brandi

Stasera in occasione della semifinale de L’Isola dei Famosi, Manila Nazzaro è volata in Honduras per fare una meravigliosa sorpresa a Matilde Brandi.

Manila Nazzaro riabbraccia Matilde Brandi

Non mancano le emozioni, i colpi di scena e anche qualche tensione stasera nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi. Durante la diretta infatti stiamo scoprendo chi sono i naufraghi che accederanno alla finale di mercoledì 5 giugno e chi invece dovrà abbandonare il programma a un passo dal sogno. Poco fa intanto è accaduto qualcosa che ha emozionato il pubblico e che ha visto protagonista Manila Nazzaro. La showgirl infatti, che solo di recente ha sposato il suo Stefano Oradei, è volata in Honduras per fare una bellissima sorpresa a Matilde Brandi.

Come tutti sappiamo, le due da anni sono legatissime e proprio la ballerina avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di damigella alle nozze della Nazzaro. Tuttavia la naufraga, essendo già sull’isola al momento del matrimonio, è stata costretta a rinunciare a prendere parte al grande giorno della sua amica e così stasera finalmente le due si sono riabbracciate.

Inizialmente Manila Nazzaro ha fatto recapitare a Matilde Brandi il vestito da damigella che avrebbe dovuto indossare alle sue nozze e poco dopo le due hanno avuto modo di incontrarsi. A quel punto la ballerina è scoppiata in lacrime e ha ringraziato la showgirl per essere volata in Honduras.

La bellissima sorpresa ha emozionato tutto il pubblico e il web e anche sui social non sono mancati i commenti commossi degli utenti.