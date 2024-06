NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2024

Isola dei Famosi

Edoardo Franco batte Samuel Peron e Matilde Brandi al televoto e diventa il quinto finalista de L’Isola dei Famosi.

Edoardo Franco quinto finalista de L’Isola dei Famosi

Questa sera nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi sono stati eletti i finalisti di questa edizione. Attraverso una serie di prove e di sfide a conquistare l’accesso all’ultima puntata, dopo Edoardo Stoppa, sono stati Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci e Aras Senol.

Gli ultimi tre naufraghi rimasti in gioco, Edoardo Franco, Matilde Brandi e Samuel Peron, si sono invece sfidati in un televoto flash, al termine del quale è stato eletto il quinto finalista. Poco fa così Vladimir Luxuria ha letto il verdetto definitivo e così ad accedere alla finale del 5 giugno è stato proprio Edoardo.

La mamma di Edoardo Franco esulta per il figlio, salvo al televoto flash!#Isola pic.twitter.com/u8cG6lU8SR — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2024

Matilde e Samuel invece hanno creduto di essere eliminati e hanno così lasciato L’Isola dei Famosi. Tuttavia per i due naufraghi ci sarà un’inaspettata sorpresa. La Brandi e Peron infatti si scontreranno in un’ultima sfida e mentre uno di loro verrà eletto sesto e ultimo finalista, l’altro dovrà rientrare immediatamente in Italia. Ma non è finita qui.

Chi vincerà la prova dovrà vivere in solitudine fino al giorno della finale e nessuno degli altri concorrenti saprà nulla. Ma chi conquisterà l’ultimo posto disponibile? Non resta che attendere per scoprirlo.