Vincenzo Chianese | 2 Giugno 2024

Isola dei Famosi

Dopo Edoardo Stoppa, Artur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci, anche Aras Senol viene eletto finalista di questa edizione de L’Isola dei Famosi.

Aras Senol finalista de L’Isola dei Famosi

Tutti contro tutti questa sera a L’Isola dei Famosi. Nel corso della semifinale infatti i naufraghi stanno dando il 100% per poter conquistare un posto alla finale di mercoledì 5 giugno e di conseguenza non mancano le emozioni. I concorrenti infatti si sono dovuti affrontare in una serie di sfide che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

Dopo Edoardo Stoppa così ad accedere all’ultima puntata sono stati anche Artur Dainese e Alvina Verecondi Scortecci. Poco fa invece a scontrarsi sono stati Samuel Peron e Aras Senol, che si sono battuti in una durissima prova.

Pochi secondi dopo l’inizio della gara però a sorpresa il ballerino ha mollato e così Aras Senol è stato eletto quarto finalista de L’Isola dei Famosi.

Quattro dunque al momento sono i concorrenti che hanno avuto accesso alla finale. I tre naufraghi ancora in gioco, Edoardo Franco, Matilde Brandi e Samuel Peron, adesso si scontreranno in un televoto flash al termine del quale uno dei tre verrà definitivamente eliminato e lascerà l’Honduras. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo.