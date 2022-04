1 Monica Contrafatto attacca Manuel Bortuzzo

Ormai è noto a tutti che la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié è giunta al capolinea. A parlare per primo era stato proprio lo sportivo:

In questo mese dal termine del GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale.

Se molti fan si sono dispiaciuti della notizia, c’è qualcuno che non prova grande simpatia Manuel Bortuzzo. Stiamo parlando dell’atleta paralimpica Monica Contrafatto. Sui suoi profili social, come riporta anche mondodelreality ha scritto: “Si sono lasciati?! Strano, era così palesemente innamorato di far bella figura!“. Una presa in giro, come per lasciare intendere che lei non ha mai creduto che i sentimenti di Manuel per Lulù fossero del tutto sinceri.

Il nome Monica Contrafatto vi suona famigliare? Aveva già espresso la sua opinioni sulla coppia nel novembre del 2021. Manuel e Lucrezia erano a un punto di stallo e il nuotatore voleva essere lasciato in pace dalla coinquilina. Queste le dure parole di Monica all’epoca:

Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza. E che, per quanto lei possa essere ‘pesante’, non può trattarla a suo piacimento. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò! Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo, perché la prima diversità sta in chi ci ‘difende’ tutto. Io faccio parte dei primi e tutti i paralimpici che conosco, anche loro, ne fanno parte insieme a me. Io conosco un solo Ultimo ed è un cantante. #StopVittimismo a favore di telecamere!

