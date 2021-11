1 Monica Contrafatto contro Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo ha raccontato la sua storia al Grande Fratello Vip che lo costringe a stare su una sedia a rotelle. Il nuotatore ha dato modo di far parlare di sé anche per la vicinanza a Lucrezia Selassié. Il rapporto tra loro è stato spesso caratterizzato da alti e bassi e dagli ultimi avvenimenti sembrano essere giunti a un punto di non ritorno.

Mentre Lulù ha più volte cercato rassicurazioni sul futuro, Manuel ha chiesto di essere lasciato tranquillo e potersi vivere liberamente questa esperienza. Il ragazzo ha mostrato anche insofferenza per l’insistenza da parte della Princess e prima della puntata di ieri ha duramente sbottato. Dalla parte di Bortuzzo anche i suoi genitori, che più volte si sono espressi sulla vicenda, spiegando che lei dovrebbe essere meno invasiva.

Il comportamento di entrambi sta facendo piuttosto discutere non solo in Casa, ma anche tra i telespettatori. Se i vipponi si sono schierati dalla parte di Manuel Bortuzzo (così come Signorini) e cercano di far capire a Lucrezia Selassié che ha bisogno di stare sereno, il pubblico è invece piuttosto diviso.

Tra coloro che non hanno apprezzato l’atteggiamento di Manuel c’è anche Monica Contrafatto. L’atleta paralimpica tra le sue storie di Instagram ha mostrato del disappunto nei riguardi di Bortuzzo, prendendo così le difese nei confronti di Lucrezia. Ecco quanto si legge a riguardo:

“Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza. E che, per quanto lei possa essere ‘pesante’, non può trattarla a suo piacimento. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò! Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo, perché la prima diversità sta in chi ci ‘difende’ tutto. Io faccio parte dei primi e tutti i paralimpici che conosco, anche loro, ne fanno parte insieme a me. Io conosco un solo Ultimo ed è un cantante. #StopVittimismo a favore di telecamere!”.

Le storie Instagram di Monica Contrafatto

Secondo il parere di Monica Contrafatto, dunque, Manuel Bortuzzo non può essere sempre giustificato solo per la sua disabilità. Il web a riguardo si è totalmente spaccato in due. Voi che ne pensate? Andiamo a vedere invece il parere di alcuni vipponi…