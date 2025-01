Il nome di Angelica Montini è salito alle cronache ed è stato associato a Fedez. Conosciamola meglio attraverso le informazioni che la riguardano.

Chi è Angelica Montini

Nome e cognome: Angelica Montini

Data di nascita: Angelica è nata nel 1997 o 1996

Luogo di nascita: Milano

Età: 28 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: stilista

Fidanzato: Angelica dovrebbe essere single

Figli: Angelica non ha figli

Tatuaggi: informazioni non disponibile

Profilo Instagram: @angelica_montini

Angelica Montini età, altezza e biografia

Scopriamo chi è Angelica Montini, attraverso le informazioni sulla sua biografia, quindi di dov’è, quanti anni ha e la sua famiglia. Angelica è nata a Milano nel 1996 o nel 1997, ha infatti 28 anni di età. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso e non sappiamo nemmeno se ha dei tatuaggi.

Riguardo gli studi, ha frequentato l’Istituto Marangoni dove si è diplomata. Parlando della sua famiglia, sappiamo che è benestante. Lei stessa appartiene alla “Milano bene”, come qualcuno definisce.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale passata e presente di Angelica Montini non abbiamo molte informazioni e soprattutto ufficiali. Ad oggi lei dovrebbe essere single, sappiamo che ha avuto relazioni in passato, ma non sappiamo con chi.

Angelica è salita alle cronache del gossip dopo una rivelazione di Fabrizio Corona che ha collegato il nome di Angelica Montini a quello di Fedez.

Dove seguire Angelica: Instagram e social

Adesso vediamo come seguire Angelica Montini sui social. E vi segnaliamo il suo profilo Instagram, che è verificato e conta quasi 30 mila follower. Il profilo però è privato, probabilmente dopo il gossip uscito su di lei.

Inoltre c’è il profilo Instagram del suo brand di moda che ha oltre 55 mila follower.

Carriera

Che lavoro fa Angelica Montini? Lei è una stilista e ha fondato un suo brand che si chiama Angelica Montini Studios.

Si legge sul sito del suo brand che con i suoi lavori si ritiene lontano dai cliché delle “case di moda di Milano, dagli atelier di Parigi e dalle riviste patinate nelle edicole” puntando tutto su un’idea della moda naturale e alternativo.