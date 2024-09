Poco fa si è disputata la finale dei 100m rana alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e Manuel Bortuzzo si è classificato al terzo posto, vincendo così la Medaglia di Bronzo.

Manuel Bortuzzo vince la Medaglia di Bronzo

Grandi emozioni oggi a Parigi 2024. Chi sta seguendo i Giochi Paralimpici 2024 sa bene che quest’anno per la prima in gara c’è anche Manuel Bortuzzo, che il pubblico conosce molto bene. Solo questa mattina il nuotatore ha conquistato il secondo posto nelle batterie dei 100m rana categoria SB4, assicurandosi così una corsia per la finale con un tempo di 1:43.32. A seguito di questo importante traguardo l’ex Vippone del Grande Fratello Vip 6 ha rilasciato le prime emozioni a caldo a La Gazzetta dello Sport e ha così affermato:

“È quello che ogni atleta sogna quando comincia una carriera sportiva e punta all’eccellenza E io mi sento e sono un atleta. Penso che ognuno debba prendersi il suo. Ho fatto un percorso che mi fa assaporare ancora di più poter essere qui. Percepisco odori e sapori, il gusto è proprio buono, vivo bene questi momenti. Questo è quello che volevo e cercavo”.

Poco si è così svolta la finale dei 100m rana alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e a scendere in vasca è stato anche Manuel Bortuzzo. Dopo una sfida che ha lasciato tutti senza fiato, il nuotatore si è classificato al terzo posto, vincendo così la Medaglia di Bronzo, con un tempo di 1:43.52. Il campione poco dopo rompendo il silenzio ha affermato:

“Non so che dire, è bellissimo. L’ultima vasca pensavo a quanta fatica ho fatto per arrivare qui. Voglio godermi questo momento. Questa medaglia per me è come un Oro, era già tanto per me essere qua. Devo tutto al mio allenatore. Sono state tante le volte in cui ho rischiato di mollare, ma lui ha sempre saputo riprendermi”.

Grande soddisfazione dunque per l’ex Vippone, che è a tutti gli effetti un campione olimpico. A Manuel Bortuzzo facciamo quindi le nostre più sincere congratulazioni.