1 La frecciatina di Mara a Manuel Bortuzzo

Nella giornata di ieri, 8 maggio 2022, è uscita l’indiscrezione secondo la quale Mara Venier avrebbe cancellato l’ospitata di Manuel Bortuzzo e del padre Franco a Domenica In. Questo il discorso di Davide Maggio:

“Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1, ma per volontà di Mara Venier la sua presenza non è più prevista. Il nuotatore, insieme al padre Franco Bortuzzo, avrebbe dovuto prendere parte a Domenica In per promuovere il film Rinascere ispirato alla sua vita, che Rai 1 trasmetterà in prima tv proprio stasera (protagonisti Giancarlo Commare e Alessio Boni).

La Venier considera però l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin. Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante. Domenica out per lui, altro che in!“.

Alla fine Manuel Bortuzzo non è andato sul serio, anche se non sappiamo se effettivamente le ragioni sono davvero state queste. Fatto sta che Manuel ha, poco dopo, risposto a un’utente del web che si chiedeva: “Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film perché non ci può più andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù. È che Mara, oltre al film, voleva fare anche gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, forse non tutti lo hanno capito?“. Da qui quella che alcuni hanno ritenuto una frecciatina a Mara: “Non tutti ci arrivano“.

L’ipotetica frecciatina di Mara a Manuel Bortuzzo

In queste ore, però, la Venier ha pubblicato su Instagram delle foto in merito agli ascolti della puntata di ieri. Tra questi anche il commento ironico di un utente di Twitter, che diverse persone hanno ritenuto una risposta a Bortuzzo: “È uscita una AdnKronos, Mara Venier fa il 21,7% di share anche senza ospiti presenti il giorno prima su altre reti televisive“.

