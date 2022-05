1 Manuel Bortuzzo non sarà a Domenica In

Nella giornata di oggi, 8 maggio 2022, Manuel Bortuzzo e il padre Franco sarebbero dovuto andare come ospiti nella nuova puntata di Domenica In. O almeno questo era il piano originale. Adesso, però, pare che le cose siano cambiate e a rilasciare questa indiscrezione è stato il sito Davide Maggio. Trattandosi di un rumor, per adesso, non sappiamo se sarà davvero così. Dovremo attendere la puntata effettiva per scoprirlo. I motivi, inoltre, rimarranno solo e soltanto un’indiscrezione, appunto.

Per quale ragione, quindi, Manuel e Franco non parteciperebbero più alla trasmissione? La volontà sarebbe di Mara Venier. Ecco cosa si legge sul portale:

“Nessun imprevisto impedisce all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di partecipare alla trasmissione domenicale di Rai 1, ma per volontà di Mara Venier la sua presenza non è più prevista. Il nuotatore, insieme al padre Franco Bortuzzo, avrebbe dovuto prendere parte a Domenica In per promuovere il film Rinascere ispirato alla sua vita, che Rai 1 trasmetterà in prima tv proprio stasera (protagonisti Giancarlo Commare e Alessio Boni).

La Venier considera però l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin. Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante. Domenica out per lui, altro che in!“.

Ricordiamo, ancora una volta, che anche se Manuel Bortuzzo non dovesse esserci non sappiamo se questi siano le effettive motivazioni. Si tratta di un’indiscrezione rilasciata da Davide Maggio. Se siete curiosi, però, possiamo andare a rileggere alcune delle dichiarazioni che il nuotatore ha fatto nella giornata di ieri a Silvia Toffanin nel corso di Verissimo. Qui ha parlato anche della fine della sua storia con Lulù Selassié

