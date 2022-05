Nella giornata di ieri si è cominciata a diffondere la notizia secondo la quale Manuel Bortuzzo avrebbe iniziato a frequentare una nuova ragazza. L’indiscrezione è partita da una segnalazione fatta ad Amedeo Venza su Instagram. La persona, infatti, ha indicato che tale Giulia Ramatelli come donna che ha fatto girare la testa allo sportivo. Tutta la famiglia di lui la seguirebbe sui social ed entrambi si allenerebbero nella stessa piscina.

Inoltre è stata pubblicata anche una Storia all’interno di quella che sarebbe stata la macchina di Manuel mentre viene ascoltata una canzone di Ultimo. All’interno, inoltre, notiamo l’emoticon di un cuore rosso. Anche lei, come Manuel, ha una carriera nello sport e più di 21mila follower su Instagram. Stando al suo profilo Instagram, inoltre, nel corso della carriera ha vinto numerose medaglie. Ma cosa c’è di vero nel suo rapporto con Bortuzzo?

A parlare ci ha pensato lei tramite le sue Stories. Ha, infatti, pubblicato una serie di foto che dimostrano l’amicizia con Manuel Bortuzzo nel corso degli anni. Scrive: “Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io e @manuelmateo siamo amici da tanto. Tantissimo tempo. Dentro e fuori dall’acqua. Niente di più. Vivete sereni“. Ecco, perciò, svelato il mistero. Nessuna storia romantica in corso per l’ex gieffino ma soltanto una bella amicizia.

Non molto tempo fa si è lasciato con Lucrezia Selassié, conosciuta al GF Vip e a Verissimo ha dato la sua versione dei fatti:

Al contrario di quello che possono dire alcune persone la storia è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona e devo arrivarci con la mia testa, con le mie voglie. Non voglio avere rimpianti, casomai magari potrei dire che è colpa mia se l’ho lasciata, non di mio padre o della mia famiglia. Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia che mi hanno portato a pensare che non era la ragazza per me. Nulla di male.