1 Il padre di Manuel Bortuzzo ha bloccato Lulù?

Su Twitter nelle scorse ore si è scatenato il panico tra i fan di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Motivo? Un utente ha contattato Deianira Marzano in direct su Instagram, per farle notare che il papà del nuotatore non segue la Princess. Addirittura, secondo questa persona, avrebbe bloccato la giovane. L’opinionista ha così pubblicato il messaggio anonimo, specificando di aver ricevuto delle segnalazioni a riguardo, ma di non sapere se è realmente così perché non li segue.

Ed è proprio da qui che i fan del GF Vip e della coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno cominciato a porsi delle domande. Ma che motivo avrebbe il papà del giovane per arrivare a bloccare Lucrezia? Nessuno. Il fatto che magari ora non si seguano, come tanti hanno constatato, non significa che papà Franco abbia bloccato la Principessa etiope. Anzi. Anche perché da quel che abbiamo visto le famiglie di entrambi sono piuttosto serene a riguardo. Perché preoccuparsi tanto? Qualcuno nutre dei sospetti, seppur con qualche riserva.

A rimettere ordine ci hanno pensato gli attenti fan di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che sui social hanno spiegato il loro punto di vista, come unico suggerimento quello di evitare drammi inutili: “Ma io mi dissocio da tutte voi paranoiche. Siete le stesse che vedevate Manuel che aveva cambiato idea su Lulù per convenienza. Avete rotto le scatole, perché se li avete seguiti non potete pensare ad una cosa del genere. Ma vi pare che se fosse vero lo fanno sui social”, ha scritto qualcuno come fa notare BlogTivvù.

C’è chi crede possa essere legato a un problema del social network: “Io non ne capisco molto, ma può essere un problema di Instagram? Non credo sinceramente sia successo nulla, anche perché come prima cosa non credo vadano a togliere il segui”.

Insomma alcuni sembrano essere davvero preoccupati per il rapporto tra il papà di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, sebbene la maggior parte stiano cercando di riportare ordine. Ma sarebbe giusto aspettare siano i diretti interessati a parlarne pubblicamente, nel caso lo ritenessero importante.

