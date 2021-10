1 Il padre rivela i problemi di salute di Manuel Bortuzzo

Nei giorni scorsi al GF Vip Manuel Bortuzzo non è stato tanto bene. Il nuotatore ha avuto infatti qualche problema di salute. Aveva la febbre a 38,5 è aveva anche pensato di lasciare la trasmissione. Ma tutto fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi. Ora Manuel sta bene e si è ripreso alla grande. A parlare dell’accaduto è stato suo papà Franco, il quale ha Fanpage.it ha rivelato cosa è successo a suo figlio.

Si pensa che sia stato tutto causato da una cistite, che gli ha dato qualche noia di troppo. Ma grazie all’intervento dei medici e delle giuste cure, Manuel Bortuzzo ora sta bene e ha così abbandonato l’idea di andare via dal GF Vip. Ecco cosa ha raccontato il signor Franco:

“L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”.

Ha raccontato a Fanpage il padre di Manuel Bortuzzo, che ha anche commentato come ha visto la riabilitazione del ragazzo all’interno del programma con l’aiuto di fisioterapisti e compagni:

“Glielo ha consigliato il fisioterapista. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi sulle gambe, più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno. Infatti finora ha sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane”.

Ha detto ancora Franco Bortuzzo, papà di Manuel, che ha spiegato un po’ come funziona in questi casi il percorso che sta facendo il gieffino per sperare di riottenere pian piano l’uso delle gambe. Ma non è tutto, perché ha anche svelato quale emozione ha provato nel vederlo in piedi in TV al GF Vip…