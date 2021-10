1 La salute di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è sicuramente diventato uno dei protagonisti principali dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Non solo per via della sua storia passata e perché vuole sfidare ogni giorno i suoi limiti, ma per la storia che ha intrapreso con la Principessa Lucrezia Hailé Selassié. Il suo percorso, però, sembra che stia venendo minato da alcuni problemi di salute che lo hanno costretto a letto nelle ultime ore. Vediamo cos’è capitato, come riporta anche il sito Fanpage.

Sembrerebbe che il nuotatore, nella notte di sabato 2 ottobre, abbia iniziato a sentirsi poco bene. Ha cominciato, infatti, a sentire qualche dolore e la febbre che si stava alzando. Misurandosela, infatti, ha scoperto di averla a 38,5°. La produzione, quindi, ha previsto per lui, così come per Katia Ricciarelli, una stanza privata nel caso in cui volesse andare a riposare per motivi di salute. Lo sportivo, quindi, ha colto l’opportunità e si è ritirato in questo luogo.

Probabilmente non si tratta di nulla di troppo grave. Molto improbabile, infatti, che si tratti di Coronavirus visto che sono isolati dal resto del mondo e considerata anche la quarantena precedente al loro ingresso nel reality. Quindi l’ipotesi è del tutto da scartare. Si pensa, però che si tratti di una cistite. Manuel Bortuzzo, quindi, ha ricevuto la visita di Lulù, molto preoccupata per lui, la quale ha potuto accedere alla Love Boat per vederlo. In questa stanza non ci sono telecamere quindi non sappiamo cosa si siano detti.

Ma come sta adesso? Pare che Bortuzzo avesse affermato che se la febbre non fosse scesa entro quattro giorni si sarebbe trovato costretto ad abbandonare il Grande Fratello Vip. Per fortuna, però, sembra che in queste ore la febbre stia calando e piano piano si stia rimettendo in sesto. La situazione, ad ogni modo, rimane costantemente monitorata da un medico, per ogni evenienza. Continua…