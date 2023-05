NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Claudio Sona vs Gian Maria Sainato

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Claudio Sona, che inaspettatamente ha fatto un duro attacco a Gian Maria Sainato. Solo ieri sera, come abbiamo visto, proprio il modello è entrato a far parte del cast di naufraghi de L’Isola dei Famosi ed è così arrivato in Honduras per dare il via ufficialmente alla sua esperienza. Ciò nonostante l’ex tronista di Uomini e Donne sembrerebbe avere delle questioni in sospeso con Sainato.

Con una serie di storie postate sul suo profilo Instagram, Claudio Sona ha fatto un duro attacco a Gian Maria, riportando alla luce alcune vecchie tensioni tra loro. Queste le sue dichiarazioni, che non sono naturalmente passate inosservate:

“Questa cosa vi farà un po’ ridere. Ieri sera ho acceso la tv mentre mangiavo e ho guardato un pezzo di Isola. A un certo punto mi compare davanti questo Gian Maria che deve essere un nuovo concorrente. Ho pensato: c***o chi non muore si rivede. Questo è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra. Voleva a tutti i costi far parte di un reality, di un programma televisivo e alla fine ce l’ha fatta. Ha inventato storie sul mio conto, ma anche sul conto di altri. Ha inventato flirt, ha rilasciato dichiarazioni falsissime a tanti giornali e così via. Però alla fine ha raggiunto il suo obiettivo. L’unica cosa che mi lascia un po’ perplesso è che mi dico perché devono chiamare questi personaggi che vanno a diffamare le persone e vorrebbero distruggere magari la strada di alcuni e poi li ritroviamo belli e buoni in questi programmi”.

#ClaudioSona Gianmaria ha raggiunto il suo scopo 🤦‍♀️ pic.twitter.com/cuXTvrLWbT — Ciccola Mariella (@CiccolaMariella) May 3, 2023

Le parole di Claudio Sona su Gian Maria Sainato hanno fatto in breve il giro del web, e di certo in molti si chiedono se nelle prossime ore l’ex tronista approfondirà la questione. Nel mentre il modello ha dato il via al suo percorso da naufrago di senza dubbio i telespettatori attendono di scoprire come si relazionerà al programma e al resto del gruppo.