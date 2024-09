Ieri sera dopo una straordinaria gara Manuel Bortuzzo ha vinto la Medaglia di Bronzo alla Paralimpiadi di Parigi 2024. In queste ore sui social è arrivata la reazione degli ex Vipponi che hanno condiviso con lui l’esperienza al Grande Fratello Vip 6.

Gli ex Vipponi festeggiano Manuel Bortuzzo

Sono state ore particolarmente intense le ultime per Manuel Bortuzzo. Ieri sera infatti il nuotatore ha disputato la finale dei 100m rana alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Dopo una gara straordinaria, l’ex Vippone del Grande Fratello Vip 6 si è classificato al terzo posto, vincendo così la Medaglia di Bronzo con un tempo di 1:43.52. Grande soddisfazione dunque per Bortuzzo, che da anni si sta allenando al meglio per poter affrontare i Giochi. Manuel nel mentre, dopo questo traguardo, ha rivelato le sue emozioni a caldo, affermando: “Non so che dire, è bellissimo. L’ultima vasca pensavo a quanta fatica ho fatto per arrivare qui. Voglio godermi questo momento. Questa medaglia per me è come un Oro, era già tanto per me essere qua”.

Sui social nel mentre è arrivata la reazione degli ex Vipponi, che hanno condiviso con Bortuzzo l’esperienza al Grande Fratello VIp 6. Il primo a rompere il silenzio è stato naturalmente Aldo Montano, da sempre grande amico del nuotatore. L’atleta ha così affermato: “Bronzone fenomeno. Nostro orgoglio”.

Ma non è finita qui. Poco dopo a commentare il post di Manuel Bortuzzo sono stati anche altri ex Vipponi. A intervenire è stata Manila Nazzaro, che ha dichiarato: “Manu!! Eravamo tutti in vasca con te!!”. Non è mancato anche il commento di Alessandro Basciano, che ha aggiunto: “Fratello”. Anche Alex Belli si è congratulato con Bortuzzo, affermando: “Mitico Manu”. Immancabile anche Gianmaria Antinolfi, che ha scritto: “Quanto te la sei meritata”. Jo Squillo ha invece dichiarato: “Grande Manuel”.

Una vera festa dunque per Manuel, che in queste ore si sta godendo questo meraviglioso traguardo. A Bortuzzo rinnoviamo le nostre congratulazioni e gli facciamo un enorme in bocca al lupo.