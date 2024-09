Poche ore fa Chiara Ferragni ha mostrato sui social di aver fatto un nuovo tatuaggio. In seguito l’imprenditrice digitale ha fatto chiarezza, rivelando cosa si è incisa sulla pelle.

Ecco il nuovo tatuaggio di Chiara Ferragni

Sono stati mesi impegnativi gli ultimi per Chiara Ferragni. Dopo aver fronteggiato una serie di problemi professionali, l’imprenditrice digitale ha anche dovuto affrontare una dolorosa separazione da Fedez, che per lungo tempo ha fatto discutere il web. Ancora oggi sono numerose le indiscrezioni che continuano a emergere sull’ex coppia social più famosa di sempre e la vita privata dell’influencer è ancora al centro del gossip e della cronaca rosa.

Solo qualche giorno fa si è infatti parlato di una nuova presunta frequentazione per la Ferragni, che tuttavia a oggi non è ancora stata confermata. Nel mentre solo di recente Chiara ha fatto ritorno a Milano dopo aver trascorso qualche settimana in vacanza e ha così riabbracciato i figli Leone e Vittoria. Ieri come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Tutto è iniziato quando l’imprenditrice ha postato una carrellata di foto e video risalenti agli ultimi giorni. A un tratto è spuntato un filmato in cui vediamo Chiara Ferragni intenta a farsi un nuovo tatuaggio. A quel punto i più si sono chiesti cosa si fosse incisa sulla pelle l’influencer e poco dopo è arrivata la risposta definitiva. Rispondendo alla domanda di una fan, la Ferragni ha ammesso di essersi tatuata le date di nascita dei suoi figli, da sempre centro del suo mondo.

Il dolce gesto di Chiara ha fatto commuovere il web e di certo a oggi la priorità dell’influencer sono proprio i suoi bambini. In questi giorni nel frattempo la Ferragni è anche tornata a lavoro e di certo nelle prossime settimane potrebbero esserci grosse novità per tutto il pubblico.