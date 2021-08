1 Manuela Carriero è apparsa in Abito da sposa cercasi

Manuela Carriero ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con il fidanzato Stefano Sirena. Ce li ricordiamo bene. Nel corso della loro relazione entrambi si sono traditi a vicenda e durante la loro partecipazione al reality se ne sono dette di tutti i colori. Durante il falò di confronto, inoltre, lei gli ha tirato uno schiaffo presa dall’esasperazione. Gesto per il quale, in seguito, si è scusata. Fatto sta che qualcuno potrebbe aver detto: “Ma dove l’ho già vista questa ragazza?“.

Ci pensiamo noi a levarvi ogni dubbio. O meglio, un follower di Deianira Marzano, il quale ha scritto per fare una segnalazione. L’influencer, infatti, ha ricevuto un video e un messaggio da parte del suo follower. Nel filmato vediamo l’ex concorrente del programma di Canale 5 sorridente, mentre parla con qualcuno. Nel testo, invece, possiamo leggere: “Se guardi ora canale 31 c’è Manuela con la sorella al programma Cercasi abito da sposa. Manuela di Temptation“. E in effetti è proprio lei. Nello schermo della TV, in sovraimpressione, si può notare anche la scritta: “Sorelle della sposa – Francesca e Manuela“.

Manuela Carriero in un puntata di Abito da sposa cercasi

Siccome la puntata era incentrata sulla sorella possiamo ipotizzare che a lei non sia stato dato molto spazio. Se sapete come funziona il programma, di solito chi accompagna commenta soltanto i vestiti. La maggior parte dell’attenzione, infatti, rimane focalizzata su colei che deve scegliere l’abbigliamento per il giorno delle nozze. Fatto sta, però, che Manuela Carriero ha avuto le luci puntate addosso durante Temptation Island. In questa occasione ha rotto con Stefano ed è uscita da single o quasi. Fuori, infatti, ha iniziato una frequentazione con il tentatore Luciano Punzo e i due sembrano fare sul serio.

