Manuela Carriero replica alle critiche ricevute per lo schiaffo dato a Stefano

1 La replica di Manuela Carriero alle critiche

Sebbene Temptation Island sia terminato, gli occhi del telespettatori continuano a essere puntati sui protagonisti del reality show. In particolar modo tra i più chiacchierati c’è Manuela Carriero. La barista di Brindisi ha partecipato al programma insieme al suo ormai ex fidanzato Stefano Sirena per via di una profonda mancanza di fiducia dovuta a svariati tradimenti da parte di lui.

Se entrambi in qualche modo speravano di risolvere i propri problemi, le cose sono andate molto diversamente, tanto da dividerli per sempre. Manuela Carriero ha trovato la sua felicità accanto al tentatore Luciano Punzo, mentre Stefano Sirena insieme alla single Federica. Ad attirare l’attenzione, però, non è stato solo questo colpo di scena, ma anche il falò di confronto che ha visto protagonista l’ex coppia. Si è trattato di un confronto piuttosto acceso, dove i due sono addirittura finiti alle mani, o meglio, Manuela in preda a un attacco d’ira ha tirato uno schiaffo a Stefano, rimasto impietrito. A dividerli ci ha pensato poi il conduttore Filippo Bisciglia, intervenuto immediatamente.

Il gesto di Manuela Carriero ha diviso l’opinione pubblica. Se c’è chi ha preso le sue difese e ha sottolineato “le cattiverie di lui non sono meno pesanti dello schiaffo”, c’è chi ha avuto non poco da ridire e ha attaccato duramente la fidanzata di Temptation Island. Tra le storie di Instagram Manuela ha postato uno dei commenti contro la sua reazione e ha deciso di rilasciare una replica:

“Mi dispiace tanto per il tanto criticato schiaffo. Cosa che ovviamente a casa non è mai successa. Non sono una persona violenta. Ma a tutto c’è un limite. Fra l’altro mi sono fatta anche male io”. – ha scritto Manuela Carriero – “La violenza psicologica è peggiore. Quella è la cosa più brutta che tante volte non viene neanche riconosciuta“.

Questo dunque il punto di vista di Manuela Carriero alle durissime critiche ricevute. Intanto la pugliese ha ritrovato l’amore in Luciano Punzo, uno dei tentatori di questa edizione del programma…