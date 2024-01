Spettacolo

Vincenzo Chianese | 24 Gennaio 2024

Uomini e donne

A distanza di mesi dall’addio a Uomini e Donne, in queste ore Manuela Carriero ha rivelato per la prima volta perché ha abbandonato il trono.

Parla Manuela Carriero

Sono trascorsi alcuni mesi da quando, a sorpresa, Manuela Carriero ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne, a distanza di poche settimane dall’inizio del suo percorso. L’ex volto di Temptation Island infatti, non essendo riuscita a instaurare con i suoi corteggiatori un legame forte, ha scelto di lasciare il dating show, tornando così alla sua vita di sempre. Adesso però, a distanza di tempo, Manuela per la prima volta ha rotto il silenzio e ha così rivelato il vero motivo che l’ha spinta ad abbandonare il trono. La Carriero, raggiunta da FanPage, ha parlato di “condizioni economiche non convenienti”, ed entrando nel dettaglio ha affermato:

“Non sono stata io a iscrivermi. Sono stati loro a chiamarmi. L’ho vissuta male. Non potevo andare al lavoro. Sono store manager in un negozio nel centro di Roma e lavoro sui social. Non potrei mai fare solo l’influencer perché se non esco di casa vado in depressione. Lavorando per un negozio molto frequentato ed essendo a stretto contatto con il pubblico, mi fu chiesto di interrompere per qualche mese. Così mi misi in aspettativa. Per questo volevo velocizzare il mio percorso. Senza entrare nel dettaglio, diciamo che tra lavoro e sponsorizzazioni guadagno più che con il rimborso spese che c’è sul trono. Non mi sarebbe convenuto restare tanti mesi ma ero spinta dal desiderio di trovare l’amore”.

Ma non è finita qui. Manuela Carriero infatti rivela anche di essere stata contattata per entrare al Grande Fratello, ma di aver rifiutato la proposta non essendo interessata al reality show:

“È stata l’agenzia che voleva spingermi a entrare perché in quel momento stavano cercando nuovi concorrenti, tra cui una ragazza single. Mi è stato detto che erano interessati per il profilo, in quanto single e per il mio percorso a Uomini e Donne. Ma il cast non mi faceva nemmeno impazzire”.