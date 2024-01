Federico Massaro si appoggia al lato B di Letizia e il web chiede la squalifica (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

Nella serata di ieri il web ha accusato Federico Massaro di aver compiuto un gesto molto brutto verso Letizia Petris. Ecco di che cosa si tratta e perché adesso in molti chiedono la sua squalifica.

Il gesto di Federico Massaro

In passato abbiamo parlato spesso di Federico Massaro, soprattutto in relazione al suo debole per Anita Olivieri. La ragazza però più volte gli ha rifilato un due di picche e da quel momento tra loro c’è stata solamente un’amicizia.

In altre occasioni, invece, è stato protagonista di scontri (come quello molto acceso con Perla Vatiero) o di segnalazioni che alla fine si sono rivelate false. Possiamo ricordare quella secondo la quale avrebbe usato una parola omofoba in piscina, ma alla fine è venuto fuori che la verità era completamente diversa.

Tuttavia in queste ore si è diffuso un video su un gesto che il web non gli perdona. Le immagini qui sotto infatti mostrano Federico Massaro mentre si trova in camera da letto. Sullo sfondo vediamo anche Paolo parlare con Giuseppe Garibaldi. Il modello, invece, cammina in linea retta e si dirige verso Letizia che era girata di spalle.

IO PRETENDO LA SQUALIFICA.

Sono in difficoltà io a vedere questo video, questi atteggiamenti fanno schifo e non è la prima volta. @GrandeFratello #GrandeFratello #paoleti pic.twitter.com/uzlizyUk4B — Gems (@TrashQueen01) January 23, 2024

Diversi utenti accusano il concorrente di essersi appoggiato al lato B della gieffina in maniera volgare e inappropriata. Lei stessa, infatti, dopo pochi secondi lo spinge via facendolo indietreggiare. Potrebbe essere che tra loro si stia instaurando un rapporto molto complice che permette anche questi gesti, ma in tanti chiedono la sua squalifica. “Questi atteggiamenti mi fanno schifo“, afferma chi ha pubblicato il video.

Federico al momento si trova a rischio eliminazione, in quanto nella puntata del GF di lunedì verrà mandato a casa definitivamente un gieffino. Insieme a lui anche Fiordaliso, Monia, Perla, Sergio e Stefano. A chi toccherà questa sorte? Al momento non lo sappiamo e possiamo solamente aspettare.