1 L’incontro tra Manuela e Stefano e le reazioni dei fidanzati

Nella giornata di ieri si è verificata una reunion per i protagonisti di Temptation Island, grazie al matrimonio di Claudia e Ste, una delle coppie di quest’ultima edizione. Presenti all’evento anche gli ex fidanzati Manuela Carriero e Stefano Sirena, senza i rispettivi nuovi amori (scelta fatta dai neo sposi per evitare tensioni)

A differenza di Alessandro Autera e Jessica Mascheroni, ora in buoni rapporti dopo la rottura come precisato ieri su Instagram, non si può affermare lo stesso per Manuela e Stefano. I due ex fidanzati, che hanno ritrovato l’amore rispettivamente nel tentatore Luciano e nella single Federica, sembra non si siano granché considerati.

A rivelare qualche dettaglio è il sito Gossip e TV che fa sapere come tra la Carriero e Sirena i rapporti siano piuttosto freddi attualmente e non sembra esserci stata alcuna interazione. L’assenza di Federica e Luciano ha portato i fan a chiedersi cosa ne pensassero. Punzo ha pubblicato una serie di momenti insieme a Manuela Carriero e lei ha fatto lo stesso. Invece Federica ha risposto alle domande dei follower, facendo sapere di non essere per nulla infastidita di questo incontro tra ex, anzi:

“Vedere il proprio o la propria ex aiuta a metabolizzare meglio e non mi infastidisce, parlo per esperienza personale”, ha detto Federica nel box delle domande, dove ha aggiunto anche come la conoscenza con Stefano Sirena procede a gonfie vele.

Anche Stefano Sirena, esattamente come Manuela Carriero, ha ripubblicato delle dolci storie che Federica gli ha riservato parlando del loro amore. Vista la freddezza al momento è quindi impensabile che possa esserci un riavvicinamento quantomeno civile tra i due! Continua…