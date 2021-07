Chi è Stefano Sirena di Temptation Island? Età e Instagram

Ecco tutto ciò che sappiamo su Stefano Sirena, fidanzato di Manuela Carriero e protagonista di questa edizione di Temptation Island 2021. Di seguito vi proponiamo alcune delle news che lo riguardano: dall’età, alla vita privata, Instagram e percorso nel reality.

Chi è Stefano Sirena

Nome e Cognome: Stefano Sirena

Data di nascita: 1990

Luogo di nascita: Brindisi

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Informazione non disponibile

Professione: Stefano è un giocatore di basket

Fidanzata: Manuela Carriero

Figli: Stefano non ha figli

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Profilo Instagram: Informazione non disponibile

Stefano Sirena età, lavoro e biografia

Qui alcuni cenni della biografia di Stefano Sirena di Temptation Island. Il ragazzo è nato nel 1990 a Brindisi. La sua età oggi è di 31 anni.

Siamo in grado di dirvi che è alto 1 metro e 85 centimetri, non abbiamo informazioni circa il peso.

Del suo lavoro sappiamo che in passato è stato ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini.

Attualmente Stefano è un giocatore di basket è milita tra Serie C e Serie D. Il suo ruolo è quello di guardia. Tra le società in cui a cui ha preso parte c’è la New Virtus Mesagne, ma anche il Francavilla 1963 in Serie C.

Vita privata: la fidanzata Manuela

Cosa sappiamo della vita privata di Stefano Sirena? Di lui non si hanno grandi informazioni se non che è fidanzato insieme a Manuela Carriero.

La coppia di Temptation Island sta insieme da 4 anni e mezzo. Una battuta d’arresto nella loro relazione c’è stata quando lui l’ha tradita.

Per tale ragione Manuela ha interrotto la storia quando è venuta a conoscenza del fatto grazie ad alcune persone di fiducia. Lui pentito le ha chiesto scusa e per dimostrarle di tenerci a lei si è licenziato da lavoro, chiedendole un’altra chance.

Manuela Carriero sebbene abbia concesso una possibilità a Stefano Sirena, ora vuole delle dimostrazioni. Da qui l’idea di prendere parte a Temptation Island, come vedremo nei prossimi paragrafi.

Dove seguire Stefano Sirena: Instagram e social

C’è modo di seguire Stefano Sirena su Instagram? Purtroppo ad oggi non siamo riusciti a trovare informazioni circa il suo profilo social.

Potrebbe essere che con l’avvio del programma Stefano, come da prassi, abbia disattivato l’account.

Di Manuela, invece, abbiamo trovato il profilo Facebook.

Non appena ci saranno novità su entrambi e scopriremo qualcosa in più, vi aggiorneremo su entrambi.

Stefano a Temptation Island 2021

Come mai Stefano Sirena e Manuela Carriero hanno deciso di partecipare a Temptation Island? A raccontarlo è stata lei nella clip di presentazione. Ecco le parole utilizzate:

“Sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi e sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo. Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricreami la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me”.

Dalla sua Stefano Sirena ha detto di aver capito i suoi errori e di aver già fatto abbastanza per lei licenziandosi dal lavoro. Lui ha spiegato di aver voglia di ricominciare, aggiungendo:

“Partecipo a Temptation Island per capire se realmente la storia può ricominciare, perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia”.

Che succederà ora?

Le coppie di Temptation Island 2021

Le sei le coppie di Temptation Island hanno dato il via al loro viaggio nei sentimenti. Il 30 giugno è iniziata la trasmissione guidata da Filippo Bisciglia. Non mancheranno, come di consueto, sorprese e colpi di scena.

Cosa ci riserveranno Manuela e Stefano? In attesa di scoprire passo passo l’evoluzione degli eventi, scopriamo tutti i concorrenti di questa edizione:

A insidiare le coppie ci saranno i tentatori e le tentatrici di Temptation Island, che metteranno a dura prova il percorso di ognuno di loro. Stefano e Manuela riusciranno a superare le difficoltà o usciranno separati dal programma? Vedremo passo passo cosa succederà durante la loro avventura.

Il percorso di Stefano a Temptation Island

Da qui a seguire vi faremo un breve recap sul percorso di Manuela Carriero e il fidanzato Stefano Sirena a Temptation Island 2021. Ecco i riassunti delle varie puntate.

1° puntata : Per Stefano l’arrivo nel villaggio di Temptation è stato subito condito da un video della sua fidanzata Manuela . Lei non ha risparmiato critiche e ha detto tutto ciò che pensava. Successivamente anche Manuela ha avuto modo di vedere il comportamento del suo fidanzato . Quest’ultimo si è avvicinato a una delle single e confidandosi ha spiegato le varie difficoltà di coppia, anche a livello sessuale.



Durante uno sfogo Manuela ha anche spiegato di aver scoperto il tradimento di Stefano . Nel mentre la Carriero ha instaurato un bel feeling con il single Luciano . Viste queste immagini Sirena ha agito di conseguenza. Manuela ha avuto modo di vedere, infatti, dei video in cui Stefano ballava con le single e si mostrava interessato, dando attenzioni particolari alla tentatrice Federica . Vista la clip Manuela si è sfogata.



: Per l’arrivo nel villaggio di è stato subito condito da un video della sua fidanzata . Lei non ha risparmiato critiche e ha detto tutto ciò che pensava. Successivamente anche ha avuto modo di vedere il comportamento del suo . Quest’ultimo si è avvicinato a una delle single e confidandosi ha spiegato le varie difficoltà di coppia, anche a livello sessuale. Durante uno sfogo ha anche spiegato di aver scoperto il tradimento di . Nel mentre la ha instaurato un bel feeling con il single . Viste queste immagini ha agito di conseguenza. ha avuto modo di vedere, infatti, dei video in cui ballava con le single e si mostrava interessato, dando attenzioni particolari alla tentatrice . Vista la clip si è sfogata. 2° puntata: Dalle anticipazioni sappiamo che Manuela durante la visione di una clip interromperà il momento perché disgustata dagli atteggiamenti del suo fidanzato. (IN AGGIORNAMENTO)

