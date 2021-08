1 Il rapporto tra Alessandro Autera e Jessica

Vi abbiamo raccontato che nella giornata di ieri si è tenuto il matrimonio di Claudia Venturini e Stefano Socionovo, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. I due neo sposi, per evitare spiacevoli situazioni, hanno invitato solo i compagni di viaggio lasciando a casa i tentatori e le tentatrici. Tra gli invitati Alessandro Autera e Jessica Mascheroni, anche loro ex del reality ed ex nella vita.

In tanti nel rivederli insieme allo stesso evento si sono chiesti in che rapporti sono rimasti Alessandro Autera e Jessica Mascheroni e grazie all’accaduto di ieri i due hanno potuto fare chiarezza. Jessica ha postato una storia dove ha inquadrato la famosa Range Rover, citata più volte da Autera nel programma: “Le ho dato tutto, le ho comprato il Range Rover. Me lo compro e me lo brucio, che mi frega”, ha detto in più occasioni.

Jessica Mascheroni ha quindi voluto ricordare ironicamente questo momento taggando poi proprio Alessandro Autera. Quest’ultimo è stato bombardato da una serie infinita di messaggi. I fan gli hanno chiesto se c’è stato un ritorno di fiamma con la sua ex. Entrambi hanno pensato così di intervenire e fare chiarezza, sottolineando come tra loro ci sia solo una semplice amicizia, ma nessun sentimento che faccia rima con amore:

«Mi state bombardando perché lei ha fatto una storia con il Range Rover. Io e Jessica non stiamo più insieme. Sì, siamo amici, ma non c’è più nulla. Io non porto rancore a nessuno», ha precisato Alessandro Autera, a cui si sono aggiunte le parole di Jessica Mascheroni: «Siamo amici, l’amicizia esiste».

Alessandro e Jessica chiariscono il loro rapporto #TemptationIsland pic.twitter.com/S0y7wX4pTd — disagiotv (@disagio_tv) August 8, 2021

Ricordiamo che Alessandro e Jessica hanno partecipato a Temptation Island e hanno deciso di interrompere la loro storia d’amore che durava da ben 7 anni. Nel villaggio sono spuntati non pochi problemi che hanno portato la Mascheroni ad avvicinarsi al tentatore Davide Basolo (tra loro però non è scattata la scintilla), mentre Autera ha instaurato un legame con la single Carlotta Adacher e ora si frequentano spostandosi tra Milano e Roma. Se Alessandro Autera ha trovato un nuovo amore, Jessica Mascheroni, invece? Continua…