NEWS

Andrea Sanna | 12 Marzo 2023

A TV Talk Mara Maionchi svela al pubblico se c’è la possibilità di vederla in futuro come opinionista del GF Vip. Poi commette una gaffe

GF Vip: il parere di Mara Maionchi

Sabato 11 marzo è andata in onda una nuova puntata di TVTalk a cui ha preso parte anche Mara Maionchi. Di recente la discografica si sta occupando di diversi lavori, tra cui la sua presenza fissa nel “tavolo” di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, al posto di Orietta Berti.

In parte proprio della Berti si è parlato nella trasmissione di Rai 3 ieri pomeriggio, che in questa stagione televisiva ricopre il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 7. A Mara Maionchi è stato chiesto se le piacerebbe ricoprire queste vesti nel caso in cui Orietta la prossima stagione non dovesse essere riconfermata.

La conduttrice radiofonica, però, a sorpresa ha detto “no, grazie”. Nel dire la sua è stata piuttosto decisa, spiegando che non ci sarà in alcun modo questa possibilità. Nel motivare la sua risposta Mara Maionchi ha lanciato una stoccata ben precisa:

“No. Devo dire no perché siccome non recito, mi rimane difficile. Direi delle cose spiacevoli e non le voglio dire. Diventerei seria e questo è molto brutto per me, preferisco fare la macchietta.”

Durante la trasmissione di Massimo Bernardini, quindi, Mara Maionchi ha spiegato con estrema schiettezza che non vi è alcuna possibilità in futuro di diventare opinionista del reality show di Canale 5.

Ma non è finita qui. Ci sono state tante altre domande dei presenti e qualcuno ha chiesto a Mara Maionchi se andrebbe mai, invece, ospite a Belve. Ed è qui che ha commesso una gaffe: “Si, sono stata invitata come ospite e appena mi organizzo vado.” Un qualcosa che la Maionchi non avrebbe dovuto dire ancora e ha spiazzato i presenti in studio, lasciandosi poi scappare una risata.

Sarà divertente allora, quando avverrà, vedere come se la caverà Mara Maionchi con le domande di Francesca Fagnani! Un duo che sicuramente ci farà divertire.