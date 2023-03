LDA canta a sorpresa a The Voice Kids e fa emozionare il papà Gigi D'Alessio

NEWS

Andrea Sanna | 12 Marzo 2023

A The Voice Kids LDA fa una sorpresa al papà Gigi D’Alessio e ai giudici del programma. Il cantautore non nasconde l’emozione

L’emozione di Gigi D’Alessio per LDA

Ieri sera è andata in onda la finale di The Voice Kids vinta dalla 12enne Melissa Agliottone. Ospite in studio per questa straordinaria serata è stato invece LDA che ha fatto una sorpresa a suo padre Gigi D’Alessio e ai giudici del talent.

Con la complicità di Antonella Clerici il cantante si è esibito come in qualsiasi audition del programma musicale. I giudici tutti girati verso il pubblico (e non verso il palco), hanno ascoltato l’esibizione, ma hanno riconosciuto subito il timbro vocale del giovane artista. LDA è entrato in studio e ha cantato “Se poi domani”, brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo.

L’ex allievo di Amici ha ricevuto, in segno simbolico come mostrato dalla clip sottostante, i 4 sì da parte di tutti i giudici di The Voice Kids. Il primo a girarsi è stato Clementino e insieme a lui anche i Ricchi e Poveri e Loredana Bertè. Rimasto per ultimo, invece, Gigi D’Alessio che è rimasto colpito nel sentire la voce di suo figlio. Poco dopo anche il cantautore ha deciso di girarsi ed è parso visibilmente commosso e felice.

Gigi D’Alessio ha anche canticchiato dal posto, senza trattenere l’emozione, la canzone di LDA. Ecco il video completo e l’espressione di stupore dell’artista….

Al termine LDA si è ritagliato uno spazio con tutti i bambini di The Voice Kids, prima di lasciare il palco. Per loro ha riservato parole d’affetto e di stima. I giudici, così come Antonella Clerici, si sono complimentati con Gigi D’Alessio per gli insegnamenti dati a suo figlio Luca: “È il più gran bel complimento che potessi ricevere”, ha concluso il cantautore ancora emozionato rivolgendosi alla conduttrice e colleghi.

Così LDA ha commosso persino suo papà Gigi D’Alessio con questa esibizione! Seguiteci ancora per tante altre news. A partire dalle prossime…