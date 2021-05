1 Il passato ad Amici

Oggi vanta milioni di stream e sta riscuotendo un successo straordinario, ma Mara Sattei è già conosciuta al pubblico. Il suo passato, in parte, è legato infatti alla scuola di Amici. Ma facciamo un piccolo passo indietro.

Nata a Fiumicino il 28 aprile 1995, Mara Sattei (ai tempi Sara Mattei) fin da piccola ha stabilito una connessione molto forte con la musica. Questo grazie anche a sua madre, cantante gospel. Così ha intrapreso le prime lezioni di canto e pianoforte. Con il trascorrere degli anni, Mara ha capito di non poter proprio fare a meno della musica e ha così deciso, nel 2008, di aprire un canale su YouTube dove poter caricare alcune cover.

La svolta è arrivata nel 2014 quando Sara Mattei, a soli 18 anni, ha tentato la fortuna ai casting di Amici 13 (QUI PER RIVEDERE IL SUO PROVINO), edizione vinta poi da Deborah Iurato. La cantante è riuscita ad arrivare al Serale e ha fatto parte della Squadra Blu, guidata da Miguel Bosé e accompagnata dagli insegnanti Klaus Bonoldi e Rudy Zerby per il canto; Garrison Rochelle e Kledi Kadiu per il ballo.

Il percorso di Sara Mattei (ora Mara Sattei) nella scuola di Amici 13 si è interrotto, purtroppo, durante la seconda puntata del Serale quando è stata eliminata. Ma eccola qui la sua tuta blu nella scuola più famosa d’Italia. Ve la ricordate?

Mara Sattei (al periodo Sara Mattei) ad Amici 13

Ma cosa è successo dopo Amici? La cantante non si è arresa e ora è una delle artiste più amate e ascoltate del panorama musicale italiano. A darle grande supporto anche suo fratello, anche lui conosciuto al grande pubblico. Sapete di chi stiamo parlando? E, soprattutto, conoscete il successo ottenuto da Mara Sattei? Continua per saperne di più…