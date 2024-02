Domenica In, Mara Venier fa una battuta sulle polemiche che l’hanno coinvolta

Sanremo | Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Febbraio 2024

Domenica In Sanremo 2024

Dopo le polemiche che ci sono state la scorsa settimana, Mara Venier oggi a Domenica In ha deciso di rispondere a modo suo e commentare l’accaduto. Cosa ha detto la conduttrice.

Oggi Mara Venier è tornata a Domenica In questo pomeriggio con una nuova puntata e tanti graditi ospiti. Entrata sulle note di “Eh… già” di Vasco Rossi, colonna sonora del programma, la conduttrice ha canticchiato il brano e poi ha voluto subito mandare un messaggio a seguito delle polemiche della scorsa settimana, quando dopo aver interrotto Dargen D’Amico, si era sollevato un polverone. Così come lo è stato per le parole di Ghali sulla richiesta di “stop al genocidio”.

Mara Venier ha così esordito a Domenica In, accennando il suo solito sorriso: «Siamo ancora qua. Dopo la meravigliosa trasferta sanremese sono tornata finalmente a casa mia». La conduttrice già da queste prime parole ha fatto capire di essere riuscita ad andare avanti dopo il fatto della scorsa settimana.

Come detto appunto la presentatrice era stata criticata mentre Dargen D’Amico sul palco parlava d’immigrazione. Proprio in quel momento l’artista è stato interrotto: «Qui si parla di musica, è una festa. Per queste cose e questi temi serve tempo. Dobbiamo far esibire anche gli altri cantanti. Qui stiamo parlando di musica, chiedo scusa», ha chiuso Mara Venier domenica scorsa durante lo speciale dedicato al Festival di Sanremo 2024. Poi c’è stata la lettura del comunicato dopo che si è parlato della frase di Ghali sulla richiesta di “stop al genocidio” nei Paesi che si trovano ad affrontare la guerra.

Il fatto come detto ha diviso il pubblico dopo le parole di Mara Venier a Dargen D’Amico e la lettura del comunicato dell’AD della Rai Roberto Sergio pro Israele. Oggi però in puntata la presentatrice ha voluto fare chiarezza una volta per tutte, ribadendo come nelle sue trasmissioni si possa dire qualsiasi cosa: «Qui si può dire tutto. Sono trent’anni che qui da me si può dire tutto».

Le parole di Mara Venier saranno riuscire a spegnere la polemica una volta per tutte a seguito di una settimana dal fatto?