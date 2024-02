La coppia che scoppia! La Sad cantano la canzone dei Ricchi e Poveri (VIDEO)

Sanremo | Social

Andrea Sanna | 18 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Che accoppiata straordinaria! La Sad dopo Sanremo cantano la canzone dei Ricchi e Poveri. Il duo musicale risponde al video: “Siete adorabili”. Ecco il simpatico momento che ha fatto il giro del web!

La Sad cantano la canzone dei Ricchi e Poveri

L’ultima edizione di Sanremo 2024 ci ha regalato non solo 30 fantastici brani, ma anche tante belle amicizie e momenti divertenti. Tra tutti? La curiosa accoppiata tra i La Sad e i Ricchi e Poveri. Proprio così, avete capito bene!

La giovane formazione di Milano è tornata a conquistare il web, dopo aver già improvvisato un duetto proprio con i Ricchi e Poveri durante un party post Sanremo. Ebbene in uno dei video diventato virale sui social La Sad ha usato come colonna sonora “Ma non tutta la vita”, dello storico gruppo in gara con loro al Festival della canzone italiana.

La clip ha circolato velocemente su web è ha trovato ovviamente il commento da parte dei Ricchi e Poveri, che non hanno resistito nel dire la loro. Il duo formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu ha simpaticamente scritto il nome del gruppo, esattamente come lo pronunciano loro, per poi spendere parole al miele: “La Sieeeeeeed! Siete adorabili”.

Insomma oltre la competizione musicale, si è creato un bellissimo rapporto tra i Ricchi e Poveri e La Sad e c’è ora chi sogna una collaborazione su un pezzo inedito. Molti fan che hanno seguito il Festival di Sanremo hanno richiesto a entrambe le due formazioni di pensarci un giorno e chissà non possano davvero farci questo straordinario regalo. Il che sarebbe davvero clamoroso e potrebbe davvero diventare un nuovo successo/tormentone!

non so se mi fa + ridere il commento o il video pic.twitter.com/htLhJPA9bO — ♡ | (@nevr0tica_) February 18, 2024

“Ma non tutta la vita” ha conquistato tutti, anche La Sad, che non mancano occasione di condividerla sui social. Gesto questo che non può che far piacere ai Ricchi e Poveri.